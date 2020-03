Slik merker du forskjell på pollenallergi og korona

Det begynner som regel i februar når sola begynner å ta. Christoffer Aas-Pedersen fra Åsgårdstrand mellom Horten og Tønsberg beskriver hvordan han hvert år blir det han kaller «vårslapp».

Han kjenner kribling i halsen, blir tett i nesa og trøtt. I år måtte 47-åringen finne frem allergimedisinene rekordtidlig. Allerede i januar var han i gang med å ta en tablett hver kveld.

Skjerpet rådene

Aas-Pedersen har merket seg at Folkehelseinstituttet har skjerpet korona-rådene.

Mandag gikk de ut og ba alle med symptomer på akutt luftveisinfeksjon holde seg hjemme.

Det gjelder også lette symptomer som for eksempel forkjølelse.

POLLENALLERGIKER: Christoffer Aas-Pedersen fra Åsgårdstrand. Foto: Privat

I disse korona-tider er det lett for pollenallergikere å bli skremt av symptomene, tror Aas-Pedersen. Han har tenkt tanken om han kan være smittet, men har nå slått seg til ro med at det er allergien.

– Du kjenner litt ekstra etter på alt akkurat nå. Hadde jeg vært skikkelig dårlig og hatt feber, så hadde jeg tatt det på alvor, sier Åsgårdstrand-mannen.

Kjenner forskjell

Anna Bistrup er seniorrådgiver for helsefag og samfunnskontakt i Norges Astma- og Allergiforbund. Hun sier at de har fått mange henvendelser fra usikre medlemmer etter at de nye korona-rådene kom.

Hun tror likevel de fleste pollenallergikere er i samme situasjon som Aas-Pedersen. De kjenner forskjell på symptomene fordi dette ofte er noe de har slitt med i mange år.

POLLENEKSPERT: Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund. Foto: June Witzøe

– For det første: Hjelper det å ta antihistaminer, øyedråper og nesespray, så er det allergi, sier Bistrup.

Hun sier at det er forskjell på symptomene på koronavirus og pollenallergi.

– Virussymptomene innebærer sår hals, hoste, feber og tungpustethet.

Med pollenallergi er det ofte det at det klør i øyne, nese og gane, og at man nyser en del, sier hun.

Så vidt i gang

Anna Bistrup presiserer at forbundet råder også pollenallergikere til å holde seg hjemme dersom de er i det minste i tvil.

Hun håper også korona-situasjonen er litt mer avklart innen pollensesongen er i gang for alvor.

– Heldigvis er det bare mild spredning av or og hassel fra Midt-Norge og sørover. Så kommer salix om noen uker, og om fire uker kommer bjørka. Da smeller det, sier Anna Bistrup.

– Pollen er noe herk

Tilbake i Åsgårdstrand har Christoffer Aas-Pedersen hjemmekontor. Inntil i forrige uke pendlet han til og fra jobb i Utenriksdepartementet i Oslo.

Han merket godt blikkene fra medpassasjerene for hvert pollen-nys eller kremt og forstår godt at de fryktet korona.

– Du får bare lyst til å rope ut av pollen er noe herk, sier han.