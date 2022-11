«Hos oss er det de minste barna som får» eller «Jeg gir gaver til de jeg feirer julaften sammen med» var nok de svarene det kom flest av da vi ba folk svare på spørsmålet: Hvem kjøper du julegaver til, og hvordan ble dere enige om hvem som gir til hvem?

Men det var også flere andre oppfinnsomme varianter.

Hva tenker du? Gi din stemme nederst i saken

«Secret santa»

– Dette har vært en suksess, så dette kommer vi nok til å holde på med lenge, sier Cathrine Brynildsen.

I vår familie skal alle bare gi julegave til én av de andre. Midt i november trekker vi en lapp med navnet til den éne vi skal ha gave til, uten at noen får vite om hverandres lapp. Gaven pakkes inn uten til/fra-lapp, og så blir det gjettelek ved oppakkingen om hvem som har fått gave fra hvem. Besparende og underholdende. Cathrine Brynildsen

De har de siste årene gått for «Secret santa», en tradisjon de har adoptert hennes søster tok med seg hjem fra studietilværelsen i USA.

Cathrine Brynildsen vet hvem hun skal kjøpe julegave til, men ikke hvem hun får fra. Foto: Privat

– Vi startet i forbindelse med at det begynte å bli barn i familien og det begynte å bli mange vi skulle ha gaver til, forklarer Brynildsen.

Hun understreker at barna får smågaver fordi de er små.

– Men når de blir store så tar vi nok med dem også inn i systemet.

Hun anbefaler løsningen for flere.

– Jo flere man er, jo dyrere blir julehandelen. Da er dette en veldig hyggelig måte å både være sammen på og få en liten gave uten at gavehandelen skal ta fullstendig overhånd.

Gir bort opplevelser

– Tid er mye bedre enn ting, forteller Anne Marit Igelsrud.

Vi har begynt å dele opplevelser, i stedet for julegaver. Tid er ofte det vi er mest gjerrige på, og å bruke tid på hverandre er den fineste gaven, synes jeg. En tur på hotell sammen, en fin middag (kan gjerne være hjemme), eller en hyttetur med hele storfamilien som er svigerforeldrene mine sin julegave hvert år. Anne Marit Igelsrud

Også hun understreker at barna får «vanlige julegaver».

Anne Marit Igelsrud mener tid er en av de beste julegavene man kan gi og få. Foto: Privat

– I stedet for å bytte gaver, så deler vi opplevelser sammen. Vi begynte med dette for noen år siden, sier Igelsrud.

Hun mener at opplevelsen som gis bort ikke trenger å koste mye penger. Det kan for eksempel være en tur for å grille pølser.

– Det gjør jo at giver og mottaker har mulighet til å dele noen ting. Og opplevelser lever vi jo veldig ofte lenger på, enn hvis vi kjøper noe som kanskje bare puttes bort i en skuff, forklarer Igelsrud.

En tur ut i skogen for å grille er en av opplevelsene Anne Marit Igelsrud snakker om. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / DNT

Kutte ut gaver

– Å drive å gi gaver til folk som kanskje har alt de trenger fra før av, det blir så meningsløst, sier Sissel Kinn Berg.

Vi har snakket med våre nærmeste. Vi er blitt enige om å kutte ut gavene og heller gjøre noe hyggelig sammen. Sissel Kinn Berg

Hun forteller at de fleste av dem det gjelder har det de trenger, og at man derfor har funnet ut at det er bedre å gjøre noe hyggelig i lag.

– Kanskje gå på en konsert, kanskje rett og slett bare være sammen en dag ute. Tenne bål, grille og kose oss. Tanken er: Kan vi ikke være hyggelig med hverandre de første 51 ukene i året? Må alt dyttes inn i uke 52?, spør Berg.

Konsertbilletter kan være en opplevelse man kan dele sammen. Både den som gir og den som får. Foto: Anders Nielsen / NRK

Hun sier at de har gjort det på denne måten over flere år, og at man for hvert år har kuttet ut flere og flere fra gavelista.

– Man drev å sendte gaver rundt i landet. Ante ikke om folk fikk det de ønsket seg, forklarer hun og legger til:

– Det å gi hverandre en hyggelig opplevelse kan mange ganger være så mye mer verdt enn en ting man bare putter inn i en skuff og glemmer. Mens en hyggelig opplevelse kan du huske i mange år, fordi den dagen ble fin.