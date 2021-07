Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Oslo har gjennom hele pandemien vært Norges episenter for koronasmitte.

I tillegg til nasjonal lockdown i fjor vår, var hovedstaden helt nedstengt i 197 dager i vinter. Det var også 1,5 måned med forbud mot flere enn to besøkende hjemme.

Da byrådet startet den gradvise gjenåpningen 27. april, var mange spente på om smitten ville stige.

Men det har den ikke gjort, selv om nesten hele gjenåpningsplanen nå er innført.

Utenom den første uken i juni, da det var et utbrudd blant russen, har tallet gått jevnt nedover siden smittetoppen i mars.

Forrige uke ble det registrert 200 smittede i Oslo. Det er en nedgang på 92 prosent fra toppuken. Og det laveste siden september.

– Tre årsaker

De lave smittetallene skyldes ikke at færre har testet seg. Siden mars har det blitt tatt over 20.000 tester hver uke.

Så hvorfor har ikke smitten blusset opp, til tross for at byen har åpnet opp og nesten alle de lokale tiltakene er historie?

Det er det tre årsaker til, mener helsebyråd Robert Steen.

– Hovedårsaken er først og fremst Oslos-befolkningens fantastiske etterlevelse av smittevernreglene. Det var veldig viktig at vi var på et lavere smittenivå da vi begynte å åpne byen igjen, sier han til NRK.

Samtidig har også vaksinasjonstempoet tatt seg opp. Nesten 65 prosent av innbyggerne har nå fått første dose.

– Og så tror jeg at det er et faktum at smitten trives dårligere når det er sommer og sol, og vi kan være ute og holde avstand til hverandre.

NRK har tidligere skrevet om at viruset ikke virker å trives i for høye temperaturer.

Ekstra doser ga effekt

Da regjeringen gikk inn for skjevfordeling av vaksiner i vår, fikk enkelte Oslo-bydeler og andre kommuner med høyt smittetrykk ekstra doser.

– Da så vi at smitten gikk fortere ned her enn i de andre bydelene. For noen uker siden kom det en mer radikal skjevfordeling. Det har medført at vi har kunnet ha en mer kontrollert åpning tidligere, sier Steen.

NRK har fått tall fra Helseetaten for hver bydel fra uke 1 til og med uke 25. Oversikten viser tydelig hvordan antall smittede gikk ned da antall vaksinedoser gikk opp.

Flere av bydelene har hatt flere helt, smittefrie dager i juni. Situasjonen per nå er under kontroll, ifølge Steen.

Av personvernhensyn er alle uker hvor det har vært 1-5 smittetilfeller satt til 5. Det vil derfor være avvik mot det totale smitteantallet i Oslo i grafen under.

Flere lettelser til uken

Oslo fortsetter å åpne opp. Hvis smittesituasjonen ikke endrer seg, vil de nasjonale reglene gjelde fra og med mandag.

Da fjernes påbudet om hjemmekontor. Og det blir skjenking til klokken 03.00.

– Vi ser at åpningen som har skjedd, og som har vært ganske radikal, har gått veldig bra. Det tror vi kommer til å fortsette når vi fjerner de siste lokale reglene, sier Steen.

På grunn av frykten for trange busser og baner når flere skal reise på jobb igjen, beholdes påbudet om munnbind på kollektiv og taxi.

– Vanskelige vurderinger

Folkehelseinstituttet har tidligere anbefalt Oslo kommune ikke å åpne opp for raskt. De var bekymret for andelen voksne som ikke var vaksinerte.

Byrådet valgte likevel å fjerne en stor del av de lokale reglene 15. juni.

To uker etter de siste lettelsene ble innført, er smittesituasjonen fortsatt stabil.

Avdelingsleder Line Vold sier FHI har vært i tett dialog med Oslo gjennom hele pandemien.

– Dette er vanskelige vurderinger. Når vi gir råd til kommunene, legger vi vekt på at de må vurdere rådene i lokal kontekst. Og at de kan ha andre tilleggsvurderinger og hensyn de må ivareta enn de rent smittevernfaglige.

Hindrer videre smitte

Oslo har lenge stått for en stor andel av koronasmitten i Norge.

I uke 11 stod hovedstaden for 39 prosent av smitten. Forrige uke var andelen 15 prosent.

I likhet med Oslo har også tallene på landsbasis gått nedover siden toppen i mars.

– Nedgangen i Oslo-regionen har hatt stor betydning og hindret videre smittespredning rundt i Norge. Nedgangen i importsmitte har også vært viktig for at situasjonen er stabil i de aller fleste kommuner, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

