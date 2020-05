Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag 15. mai kom regjeringen med oppdaterte reiseråd for hvordan man kan feriere i sommer.

Statsminister Erna Solberg presenterte det hun kalte «den viktigste gladnyheten i det hele».

– Nå som vi har liten smitte vil det også være mulig for besteforeldre å kunne feriere sammen med familien sin, sa Solberg.

Men hun la til at personer med klart forhøyet risiko må individuelt foreta vurderinger.

Før var regelen at man bare skulle omgås de man bor sammen med. Nå har Folkehelseinstituttet endret dette til at man omgås sine nærmeste, forteller overlege Trude Margrete Arnesen.

– Det er fordi det slo veldig feil ut for dem som bor alene. Så tankegangen er egentlig en forlengelse av de du bor med, sier hun.

Dermed kan man legge planer for å være med besteforeldrene sine i sommer. Men hvor mange kan man være da, og hvordan skal man greie å opprettholde smittevernreglene blant de minste barna? Her er fire spørsmål du trolig ønsker svar på.

1. Hvem kan jeg definere som mine nærmeste?

Det vurderer du faktisk selv. Nær familie, som barnebarn, er blant dem du kan definere som dine nærmeste.

Arnesen forteller at prinsippet fremdeles er å redusere antallet du møter, og å holde økt avstand.

– Men det er mange unge besteforeldre, så det vi har tydeliggjort nå er at de som er besteforeldre med bare lett økt risiko, ikke bør ta noen spesielle forholdsregler, sier Arnesen.

2. Men besteforeldrene mine er jo i risikogruppen?

Nå skiller man mellom lett økt risiko og moderat til høy risiko, forklarer Arnesen.

– Når det er lite spredning i samfunnet som i Norge i dag, så kan de som har lav risiko leve som andre. Men de som har moderat risiko bør leve mer tilbaketrukket, legger hun til.

De som har moderat til høy risiko blir definert som de i aldersgruppen over 80 år, bor på sykehjem, har alvorlig helsetilstand som blodsykdom, nedsatt leverfunksjon eller kreft.

De i aldersgruppen 66–80 år med kronisk sykdom, eller folk i 50-65-årsalderen med to eller flere kroniske sykdommer, er også blant disse.

– Vi har sett at mange har isolert seg mer enn de hadde behøvd, sier Arnesen og fortsetter:

– Derfor har vi valgt å inndele på denne måten, for å vise hvem som bør leve mer tilbaketrukket og hvem som kan leve som andre. Slik håper vi å redusere skadevirkningen av beskyttelsestiltakene.

3. Betyr det at barna nå har lov til å dra til besteforeldrene sine på overnattingsbesøk?

Ja, men dette må også vurderes individuelt. Hvis noen voksne barnebarn daglig møter mange andre, bør de holde økt avstand til de som har moderat risiko for smitte.

– Vi sier ikke det at det å være besteforelder gjør at du ikke skal ha besøk. Men hvis de besteforeldrene er i kategorien lett økt risiko, så kan de ha overnattingsbesøk like mye som andre, sier Arnesen.

4. Hvordan skal man overholde én meters avstand blant de yngste barna?

Hvis du sier at disse barna er dine nærmeste, betyr det at du kan ha nærkontakt med dem. Dermed trenger man ikke stresse så mye hvis barna glemmer en meters-regelen.

– Dessuten så smitter de minste barna i mindre grad enn voksne, sier Arnesen.