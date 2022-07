Slik er ferietrafikken i dag – flere alvorlige ulykker

Fellesferien er for mange over i dag, og folk skal reise hjem fra hytter, båter og ferieboliger. Her får du de siste hendelsene over hele landet.

Østlandet:

Alle nødetater har vært på trafikkulykke på E6 nordgående for Rygge flyplass.

Operasjonsleder i Øst politidistrikt Finn Håvard Aas opplyser til NRK i Øst at to biler skal ha vært involvert, og at det var trafikale utfordringer.

– Det var en bil som kjørte i baken på en annen bil med henger. Det virker som at alle er oppe og går, og bilene har kjørt videre til avkjøring for å fylle ut skademelding, sier Aas.

Det er ikke meldt om noe personskade, og trafikken flyter som normalt på stedet.

Vestfold:

I Lardal i Larvik var en person fastklemt etter en kollisjon mellom en traktor og en bil, søndag ettermiddag.

Ulykken har skjedd på Østsidevegen, rett før Gavelstad.

Politiet er på plass i Lardal. Foto: Fredrik Wiig

En person er bekreftet omkommet etter en trafikkulykke mellom bil og traktor i Larvik i Vestfold.

Operasjonsleder Erik Gunnerød ved Sør-Øst politidistrikt forteller at et av kjøretøyene har kommet over i motgående kjørefelt i en kurve på Østsideveien i Lardal ved Gavelstad.

– Det førte til et sammenstøt som førte til at traktoren delvis har kommet overt personbilen.

Det er en eldre mann fra Vestfold i personbilen som har omkommet, og de pårørende er varslet.

– Han ble bekreftet omkommet av lege i redningshelikopteret som kom til stedet kort tid etterpå.

Politiet melder om en kjedekollisjon ved Gulli på E18 ved Barkåker. Det er tre biler involvert i nordgående retning. Ukjent skadeomfang, men trafikken går sakte forbi.

Det har også vært en kollisjon mellom to biler i nordgående felt i Hemtunellen på E18 i Tønsberg. Det skal ikke være alvorlig personskade. Politiet melder at en person sjekkes nærmere på legevakt. En del kø, men trafikken glir forbi.

I Larvik har det vært en kollisjon mellom sykkel og bil i Bakkaneveien. Syklisten er en gut i tenåra. Gutten er ikke alvorlig skadet, men følges opp av helsepersonell. Politiet undersøker hendelsesforløpet.

Trøndelag:

Det er lang kø ved fergeleiet på Rørvik i Trøndelag nå, ved ferjesambandet Flakk-Rørvik.

– Det er mange som har tenkt seg hjem fra ferie. Spesielt ifra Fosen, så der er det lang kø på fergene, sier Erling Drangsholt i Statens vegvesen.

HJEM IGJEN: Flere er på vei hjem fra Fosen i Trøndelag etter ferien. Foto: Petter Moen Nilsen / NRK

Særlig er det lange køer ved fergeleiet på Rørvik. Der er alle feltene fylt opp og køen går opp til fylkesvegen. Drangsholt regner ventetiden til å være rundt to timer dersom man står bakerst.

– Det er best å ha god tid dersom du skal hjem i kveld, sier han.

Ellers flyter trafikken greit i Trøndelag, men man kan regne med litt økende tetthet på trafikken ved Klett inn ifra Orkanger, ifølge Drangsholt.

– Det er siste søndag i fellesferien og det har jo vært finvær så da er det jo relativt normalt at det blir mye kø, sier administrerende direktør i AtB, Grete Fuglem Tennås.

Hun sier alle bilene i køen nå står nede på fergeleiet og at køen løser seg opp.

– Mannskapet regner med at de skal klare å ta unna trafikken, sier Tennås.

Vestlandet:

Fv 79, mellom Kvanndal og Granviner stengt pga. trafikkulykke. Nødetater er på vei.

FV 4426 Skrebergvegen ved Fjermestad vil veien være midlertidig stengt i en time fra kl. 1630 pga. berging av en gravemaskin/anleggsmaskin.

Sørlandet:

Søndag ettermiddag fikk politiet melding om trafikkulykke på E39 rett vest for Mandal ved Skogsfjorden. Det skal være en motorsykkel og bil som har kollidert. Trafikken står på stedet. Nødetatene på vei til stedet. Fremstår som alvorlig ulykke, ifølge Politiet i Agder på Twitter.

Trafikkulykke i Mandal. Foto: Ronny Blix

– Det fremstår som en alvorlig ulykke, men jeg kan ikke si noe om hendelsesforløp. Helse jobber på stedet og vegtrafikksentralen er varslet. Det ses på mulige alternativer for kjøring. Veien er stengt i begge retninger, sier operasjonsleder Lars Hyberg.

Nord-Norge:

En bil har kjørt inn i en fjellvegg i meløy i Nordland. Skal ikke være snakk om alvorlige skader. De involverte er sendt til lokalt legekontor.