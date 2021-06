Klokken 11.00 torsdag ble det nye Ap-, SV- og MDG-byrådet konstituert, altså at de formelt er i gang.

En time senere viste byrådslederen frem sitt nye mannskap, på trappa foran rådhuset.

– Etter at jeg fikk oppdraget fra ordføreren, har jeg hatt samtaler med de andre partiene på rødgrønn side. Det er et ønske om å fortsette, sa Raymond Johansen.

– Går inn med et brennende engasjement

Arbeiderpartiet og SV fortsetter med sine byråder. Lan Marie Berg blir erstattet av Sirin Hellvin Stav.

– Jeg har jobbet med dette feltet nå i flere år i bystyret. Jeg går inn i det her med et brennende engasjement, sier hun til NRK.

Hellvin Stav har tidligere jobbet både som byplanlegger i Bymiljøetaten og politisk rådgiver for Oslo MDGs bystyregruppe.

– Hva er dine viktigste enkeltsaker?

– Det store prosjektet å kutte utslippene i Oslo og sørge for mer rettferdig omfordeling av plassen i byen, sier hun.

Den eneste nye byråden er Sirin Hellvin Stav (MDG), som fikk blomster og flagg på trappa foran rådhuset. Foto: Nadir Alam / NRK

Skal styre etter samme plattform som sist

Byrådet skal styre etter byrådsplattformen som ble inngått mellom Arbeiderpartiet, MDG og SV etter valget i 2019, skriver de i en pressemelding.

Rødt fortsetter som støtteparti. Det vil si at de ikke sitter i byrådet, men sørger for at byrådet får flertall.

– Oslo har med dette et styringsdyktig byråd med et flertall bak seg, sa byrådslederen.

Ifølge Johansen er byrådets hovedprioriteringer arbeid til alle, kampen mot klimaendringer og utjevning av sosiale forskjeller.

Han snakket også om hvordan koronaen har vært utfordrende for mange.

– Vi skal nå styre byen trygt ut av korona.

Dermed blir Byrådet «Johansen II» seende slik ut:

Arbeiderpartiet Raymond Johansen Byrådsleder.

Robert Steen Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester.

Victoria Marie Evensen Byråd for næring og eierskap.

Rina Mariann Hansen Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

SV Inga Marte Thorkildsen Byråd for oppvekst og kunnskap.

Omar Samy Gamal Byråd for kultur, idrett og frivillighet.

MDG Hanna E. Marcussen Byråd for byutvikling.

Einar Wilhelmsen Byråd for finans.

Sirin Hellvin Stav Byråd for miljø og samferdsel.



Gikk av etter mistillitsforslag

Byrådet gikk av forrige onsdag da mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg fikk flertall i bystyret.

Om dette sa Raymond Johansen på pressekonferansen at selv om han var uenig, så tar han det på største alvor.

– Jeg vil understreke viktigheten av at byråden sikrer at bystyret får det beste beslutningsgrunnlaget og at informasjonen er adekvat og korrekt, og gis på riktig tidspunkt.

Det er nå den nye byråden for miljø- og samferdselsbyråd som tar over styringen av vannforsyningsprosjektet.

– Vi var og er uenige om mistillitsforslaget. Her har man fulgt informasjonsplikten. Så kan man alltid gjøre ting bedre, sier Sirin Hellvin Stav (MDG).

Hun sier at hun har god dialog med de andre partiene i bystyret, men at flere har vært frustrert over at Rødt støttet mistillitsforslaget mot hennes forgjenger.

– Det er deres privilegium. Men nå ser vi fremover, og jeg ønsker å sette meg ned med Rødt og se fremover.

Byrådet har siden mistilliten styrt Oslo som et såkalt forretningsministerium. De gjør det som er nødvendig for å holde byen i gang, men tar ikke politiske initiativ. Berg fratrådte fra dette fredag.