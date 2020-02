Slåsskamp i moské: Kvinnes finger bitt av

Det var kvinne i 30-årene som fikk fingeren sin bitt av under slåsskampen.

– Hun er nå kjørt til legevakta og får behandling der, forteller operasjonslederen i Oslo-politiet, Christian Krohn Engeseth.

En kvinne i 50-årene har status som mistenkt i saken. Hun er pågrepet og er siktet for kroppsskade. Kvinnen skal avhøres fortløpende.

Politiet forteller at kvinnens finger er funnet og tatt med til legevakta.

– Det er foreløpig for tidlig å si noe om relasjonen mellom de to kvinnene. Vi vet heller ikke sikkert hva som er bakgrunnen for slåsskampen, sier operasjonslederen.

Blødde kraftig fra hånden

Politiet fikk melding om hendelsen søndag klokken 17.34.

Det var en person som var til stede i moskéen som ringte politiet. Vedkommende sa blant annet at kvinnen blødde mye fra en hånd og hadde vært bevisstløs.

– Det finnes videobilder fra et overvåkningskamera i moskéen som vi nå skal se nærmere på, forteller Engeseth.

– Vi har en formening om hva dette dreier seg om, men det er ikke noe vi ønsker å si mer om nå.

Skal avhøres etter hvert

Det var mange folk i moskéen søndag kveld, ifølge politiet. Kvinnen i 30-årene vil bli avhørt når hun er ferdig behandlet.

– Vi vet ikke om legene klarer å redde fingeren hennes, men det er selvsagt målet, sier operasjonsleder Engeseth.

Slåsskampen startet i moskéen som heter Tawfiiq Islamsk Senter i Åkebergveien.

Den er Norges største enkeltstående moské og ligger rett bak politistasjonen på Grønland i Oslo sentrum. Den er grunnlagt av norsksomaliere og har nærmere 8000 medlemmer.

Klokken 19.30 søndag kveld jobber politiet fortsatt med å avhøre vitner og gjøre undersøkelser, men er snart klare til å forlate stedet.

