To personer var involvert i hendelsen, som skjedde i 12.40-tiden lørdag.

Som følge av krangling om avstand i kassekøen skal en person ha blitt dyttet over ende og skadet.

Politiet melder at en person er kjørt til sykehus med mulig bruddskader i arm og ben. Krangelen skal ha oppstått fordi man stod for nærme hverandre.

Regelen er at man skal holde en meters avstand til andre når man er på matbutikken.

Operasjonsleder i Øst Politidistrikt, Ronny Samuelsen, sier til VG at det er en mann i 60-åra som er sendt til sykehus, mens den andre er en mann i 40-åra.

Sistnevnte skal ikke være skadd. Politiet meldt først på Twitter om at det hadde vært en slåsskamp med mulig brudd i ansiktet på den ene, men dette ble rettet til arm og ben.

Tilkalte vekter og politi

Butikksjef på Meny Østfoldhallene, Malin Iversen, sier de har videoopptak av hendelsen som nå skal gjennomgås sammen med politiet.

Hun var ikke selv på jobb, men ble oppringt av ansatte. Hun er ikke sikker på hendelsesforløpet, men vil få det avklart etter å ha sett bildene.

Det oppfordres til håndhygiene i matbutikkene, men en avstand på en meter mellom kundene skal også praktiseres. Foto: Sebastian Nordli/NRK

– En som satt i kassa fortalte at det oppsto en diskusjon mellom to personer i køen om avstand, hvor den ene mente at den andre ikke holdt avstand. Så har den ene blitt dyttet i gulvet, sier Iversen.

En vekter på senteret ble tilkalt, og sørget for at han som lå nede ble passet på, mens den andre ble tatt med et annet sted for en prat.

Deretter kom politiet til stedet.

– Handle da det er lite folk

Malin Iversen sier at noen kunder er flinke til å gi beskjed når avstanden ikke blir overholdt, og at det kanskje er noen kunder som faller tilbake til normale vaner nå som koronasituasjonen virker roligere, mens andre igjen er påpasselige.

– Vi oppfordrer derfor til å bruke mer av åpningstiden vår, særlig at man unngår midt på lørdag da det er travelt, og heller bruker de andre ukedagene da det er mindre folk.