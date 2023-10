– Jeg fikk slag for over 25 år siden. Det har vært tøft. Men etter som årene gikk og jeg tok i bruk aktivitetshjelpemidler, så er situasjonen blitt bedre. Men tenk på alle som ikke får den muligheten.

Det sier Arne Mjåland i Landsforeningen for slagrammede.

Bare 28 år gammel fikk han et kraftig hjerneslag. Legene mente han hverken kunne løpe eller sykle igjen.

Tirsdag – på spesialtilpasset sykkel – ankom han til Stortinget sammen med medlemmer fra sin forening samt Landsforeningen for ryggmargsskadde og Norges Handikapforening for å aksjonere.

De krever at politikerne øker potten til aktivitetshjelpemidler.

Aktivitetshjelpemidler Ekspander/minimer faktaboks Stønad til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år gis som en rammebevilgning. Det vil si at det kjøpes inn hjelpemidler innenfor et budsjett satt av Stortinget, og når det er tomt vil det ikke kunne innvilges flere aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år i budsjettåret. Det settes av midler til service og reparasjon.

Du kan få hjelpemidler til trening, aktivisering og stimulering spesielt utformet for personer med nedsatt fysisk eller kognitiv funksjonsevne.

Hjelpemidler kan være ulike sykler, ski- og kjelker, rullestoler til innendørssportsaktiviteter, spesielle vogner, stå- og gåtreningshjelpemidler, hjelpemidler til finmotorisk trening, hjelpemidler til kognitiv stimulering.

Er du over 26 år må du dokumentere at du har behov for hjelpemiddelet for å holde deg i fysisk aktivitet, og du må være medlem i folketrygden.

Hvis vilkårene er oppfylt, vil du få innvilget søknaden så lenge det er midler igjen på budsjettet. (Kilde: Nav)

Årets pengepott ble tømt i februar

– Vi er her for å markere det store sviket politikerne gjør overfor landets funksjonshemmede, sier Jørgen Foss, organisasjonssjef i Norges Handikapforening.

– Jeg forventer at politikerne anser landets funksjonshemmede som likestilte borgere. Da trenger vi at det bevilges penger, sier Jørgen Foss fra Norges Handikapforbund. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Han får støtte fra Roger Amundsen, leder for Landsforeningen for slagrammede.

– Budsjettet som er lagt frem når det gjelder AKT-26 er helt feil! Allerede i februar var potten faktisk tom. Det er så mange som blir rammet.

At pengene for 2023 ble brukt opp lenge før året er omme, er ikke nytt. Slik har det vært i en årrekke.

Bevilgninger i statsbudsjettet Ekspander/minimer faktaboks Hvert år innvilges penger fra staten til aktivitetshjelpemidler. De siste årene har «potten» blitt brukt opp lenge før årsskiftet. 2018: Ble bevilgningen i statsbudsjettet på 49 millioner kroner brukt opp i september. 2019: Bevilgningen i statsbudsjettet på 50, 5 millioner kroner (styrket med 15 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett i mai) ble brukt opp i juni. 2020: Bevilgningen på 52,1 millioner kroner ble brukt opp 17. mars. I revidert nasjonalbudsjett la regjeringen inn 48 millioner kroner ekstra. Pengene rakk til september. 2021: Rammen var på totalt 104 millioner kroner etter revidert nasjonalbudsjett. 2022: 55 millioner kroner. Gikk tom i februar. 2023: Rammen for 2023 var 56,8 millioner kroner. «Rammen er nå brukt opp. Siden 13. februar blir det ikke innvilget nye aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år før i 2024. Personer over 26 år som søker på aktivitetshjelpemidler vil nå få avslag», skriver Nav.

– Dette er snakk om småpenger, men som gir så mye tilbake. Det er ikke glitter og glam, det handler om at funksjonshemmede får vært i aktivitet, slår Jørgen Foss fast.

De slagrammede Thom Røisgaard og Inger-Lise Palm syklet til Stortinget for å delta i aksjonen. Foto: Henning Rønhovde / NRK

– Hjelpemidlene bidrar til at vi kan leve et greit liv selv etter en diagnose, men bevilgningene har vært altfor små i mange år. Det betyr at mange blir ekskludert fra aktiviteter og arbeidsliv, fortsetter Roger Amundsen.

Kan bli ventende på hjelp i fire år

Forbundsleder i Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik, forklarer at i Norge har vi en ordning for de over 26 år: «Via Nav får man hjelpemidler for blant annet å være i fysisk aktivitet».

– En ordning som er avgrenset med en pott penger. I år rakk nesten ingen å søke før det var tomt. Derfor markerer vi: Mer penger eller andre ordninger, sier Brandvik.

– Siden 2014 har vi hatt en ordning som går tom tidlig. Sånn kan vi ikke fortsette, sier Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i Norges Handikapforbund. Foto: Henning Rønhovde / NRK

– Hva betyr det at potten går tom?

– Om du for eksempel søker om en tilpasset sykkel. Hvis du da ikke får den innvilget på den lille gruppen som rekker det i løpet av januar og februar, må du vente i ett år. I verste fall tre eller fire år, som noen har gjort. Da blir man sittende hjemme og kommer ikke i aktivitet.

– Urettferdig!

Økningen i årets rammebevilgning var på 5,5 prosent. Ifølge Brandvik er det på langt nær nok.

Tar man utgangspunkt i at konsumprisindeksen økte med 4,8 % fra august i fjor til august i år – og at den er beregnet til å øke med nesten det samme i 2024 – betyr det en realnedgang i rammebevilgningen.

Brandvik sier det tidligere ble beregnet at 200 millioner skal holde i ett år.

– Men siden 2014 har vi et etterslep, så det er ikke sikkert det rekker, svarer Brandvik.

Roger Amundsen er ikke fornøyd med budsjettet. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Roger Amundsen mener dessuten at hjelpemidlene ikke deles ut fra hvor stort behovet er.

– Nei, det er snarere ut fra hvor raskt Nav-kontoret behandler søknaden. Mange må vente i ett til to år, og det ender ofte med avslag.

– Det gjør det enda mer komplisert og verre med tanke på uforutsigbarhet. Det her er urettferdig! legger Brandvik til.

Skal bare ta 17 dager å behandle

Avdelingsdirektør i Nav, Jan Erik Grundlitjern, sier saksbehandlingen starter opp etter nyttår.

Søknadene behandles da fortløpende ved hjelpemiddelsentralene inntil rammen er oppbrukt.

Avdelingsdirektør i Nav, Jan Erik Grundlitjern. Foto: Nav

– Nav opplever svært stor pågang av søknader om aktivitetshjelpemidler 1. januar, og midlene blir raskt brukt opp.

– Hvor lang tid skal behandlingstiden normalt ta?

– Kravet til gjennomsnittlig saksbehandlingstid for søknader på hjelpemidler er 17 dager, svarer Grundlitjern.

Dette svarte Nav om aktivitetshjelpemidler Ekspander/minimer faktaboks Det ble i år innvilget om lag 600 aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år, rammen var 56,8 millioner kroner.

Det blir kunngjort når rammebevilgningen er brukt opp. Søknader som eventuelt kommer inn etter det, vil ikke bli innvilget. Da må personen eventuelt søke på nytt året etter.

Rammen for aktivitetshjelpemidler varierer fra år til år.

I 2022 ble det innvilget 705 saker (rammen var 55,5 millioner kroner), i 2021 ble det innvilget 1773 saker (rammen var 118 millioner kroner) og i 2020 ble det innvilget 1421 saker (rammen var 87 millioner kroner).

Antall saker i 2020–2022 inkluderer saker om service og reparasjon av hjelpemidlene.

Rammen for neste år er foreslått til 59,9 millioner kroner.

Kan ikke love mer bevilgninger på statsbudsjettet

Erlend Larsen (H), Freddy André Øvstegård og Grete Wold (begge fra SV), samt Heidi Greni og Per Olaf Lundteigen (Sp) tok seg tid til å lytte til aksjonistene. Noen holdt også tale.

Her taler Jørgen Foss. Blant tilhørerne ser vi fra venstre Roger Amundsen fra Landsforeningen for slagrammede, Freddy André Øvstegård og Grete Wold (begge fra SV), og Heidi Greni og Per Olaf Lundteigen fra Sp. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Én av dem var stortingsrepresentant Øvstegård. I sin tale understreket han at i budsjettforslagene de siste årene, har SV foreslått mer penger i potten.

– Burde ikke de funksjonshemmedes behov avgjøre hva de får i støtte, og ikke en budsjettramme?

– Jo. Vi har tatt til orde for det de fleste år den seneste tiden. Det her er en rettighet folk har, svarer stortingsrepresentant for SV, Freddy André Øvstegård.

Han er leder av arbeids- og sosialkomiteen, men sier han ikke kan love mer penger.

– Vi er i opposisjon og forhandler med regjeringen. Vi kan ikke love noe, men gjør vårt beste. Jeg håper at Ap og Sp lytter og blir med på en endring.

– Sp er som regjeringsparti forankret i budsjettforslaget samtidig som vi arbeider for forbedringer, sa Per Olaf Lundteigen. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Per Olaf Lundteigen svarer slik:

– Sp og jeg lytter til forslag om både prinsippendringer (rettighetsstyrt kontra rammestyrt), bevilgningens størrelse, stimulans til gjenbruk av utstyr gjennom for eksempel panteordning samt organisering i Nav av hjelpemiddel, reparasjon og fordeling til brukere.

Syklet Norge på langs

Arne Mjåland har kjempet seg opp siden han fikk slag i 1998. Han har forventninger etter markeringen.

– Jeg håper ikke det blir det samme styret neste år, at potten går tom så tidlig.

Arne Mjåland sier at aktivitetshjelpemidlene har hjulpet ham. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Han sier mange i foreningen har kommet seg delvis tilbake i arbeid takket være syklene.

– Jeg håper flere får hjelp. Det er helse i hvert tråkk, selv for oss med funksjonsnedsettelse, sier han og legger til med et beskjedent, men stolt smil:

– Jeg har syklet Norge på langs.