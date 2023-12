Tre svensker pågrepet etter skytingen i Moss

Tirsdag 28. november ble en svensk mann i 30-årene skutt flere ganger utenfor en idrettshall i Moss.

Mannen som ble skutt er alvorlig skadet. Han er enda ikke avhørt av politiet.

Siden hendelsen har politiet jaktet intenst på den eller de som sto bak skuddene.

Nå er tre menn pågrepet i Sverige.

– De er mistenkt for skyteepisoden i Moss 28. november. De er siktet for forsøk på drap eller medvirkning til forsøk på drap, sier politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger til NRK.

– Vi mener å ha god oversikt over hva som har skjedd omkring skyteepisoden, så mener vi også å ha god oversikt over de pågrepnes rolle oppe i dette.

En person ble alvorlig skadet da det ble løsnet flere skudd utenfor Mossehallen i slutten av november. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Begjært utlevert til Norge

Én av de tre mennene ble pågrepet i månedsskifte november/desember, mens de to andre ble pågrepet søndag kveld.

De ble pågrepet i Stockholms-regionen og Västra Götaland.

Alle tre er begjært utlevert til Norge, men befinner seg fortsatt i svensk varetekt.

– Vi utelukker ikke at det kan bli flere pågripelser, men vi har per nå ikke flere mistenkte, sier Finnanger.

Politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger. Bildet er tatt på pressekonferansen som ble holdt dagen etter skytingen i Moss. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

To av de siktede er i 20-årene, mens den tredje er i slutten av tenårene.

Politiet mener de tre kan knyttes til kriminelle nettverk i Sverige.

– Vi jobber etter flere teorier, hypoteser og motiv, men siden det er litt tidlig å konkludere på, så ønsker vi å ikke å gå ut med noe rundt det, sier Finnanger.

Kobles til kriminelle nettverk

Skytingen i Moss ble raskt koblet til organiserte kriminelle.

– Vi mener dette ikke er et tilfeldig angrep. Slik det framstår for oss per nå, må det ha vært en eller annen form for kontakt i forkant, sa innsatsleder Wilhelm Bjølseth like etter hendelsen.

Jakten på gjerningspersonene har pågått i både Norge og Sverige. Bare timer etter hendelsen ble svensk politi koblet på saken.

Det svenske Foxtrot-nettverket er et sentralt tema i etterforskningen, har NRK tidligere fått bekreftet.

– Det er for tidlig å si at dette dreier seg om et eksakt nettverk, sa påtaleansvarlig Christian Gjølberg Finnanger onsdag forrige uke.

En rekke skudd ble avfyrt

I en overvåkingsvideo som skal ha blitt filmet i nærheten av åstedet kan man høre ni skudd bli avfyrt.

Jourhavende jurist i politiet Harald Holmsen har tidligere opplyst til NRK at det ble avfyrt anslagsvis syv-åtte skudd.

Et vitne sa at hun hørte minst fem skudd som kom kjapt etter hverandre. Hun bor rundt 500 meter i luftlinje fra åstedet.

– Jeg hørte skuddene hjemmefra. Det var ganske høye skudd og det kom ganske kjapt etter hverandre, sier hun.

Kameraet som fanget opp det som skal være lyden av skuddene er plassert på et loft i et hus rundt 500 meter i luftlinje fra Mossehallen. Du trenger javascript for å se video. Kameraet som fanget opp det som skal være lyden av skuddene er plassert på et loft i et hus rundt 500 meter i luftlinje fra Mossehallen.

Undersøker fornærmedes bil

I etterkant av hendelsen har politiet undersøkt en sølvgrå bil som sto parkert ved åstedet.

– Vi ønsker å gjøre undersøkelser, og se om det kan finnes bevis i bilen, har politiadvokat Finnanger forklart.

Til Moss Avis sier han at skuddofferet skal ha brukt den sølvgrå bilen før han ble skutt.

Mannen som eier bilen er avhørt som vitne.

Bilen som undersøkes som synes i høyre hjørne på bildet. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Dømt på begge sider av grensen

Mannen som ble skutt har blitt dømt flere ganger i Sverige. De fleste dommene er mer enn ti år gamle.

Han er blant annet dømt for vold, heleri, tyveri, kjøring uten førerkort og mindre narkotikalovbrudd.

De siste årene er den svenske mannen også dømt i Norge. Han er flere ganger dømt for oppbevaring av narkotika, kjøring uten førerkort og promillekjøring. Han er også dømt for bedrageri.