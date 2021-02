Skyting på Bjølsen: – Har vært involvert i tidligere skyting

Lørdag kveld ble en mann i 20-årene er skutt på Bjølsen i Oslo. En mistenkt er pågrepet, siktet for drapsforsøk.

NRK erfarer at den siktede skal tilhøre et tungt kriminelt miljø som driver stort med narkotika. Han skal tidligere være siktet for lignende forhold.

– Vi kjenner godt han som er siktet i saken, sier Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning ved Oslo politidistrikt.

Hun sier at politiet tar saken svært alvorlig.

– Så langt ser dette ut som en personkonflikt. Noen av de innvolverte i denne saken, har vært involvert i tidligere skyting, sier Metlid.

Hun sier politiet er kjent med personer som bor i området hvor skytingen skjedde og jobber med å se sammenhenger.

Mannen som ble pågrepet har fått oppnevnt forsvarer, men er fortsatt ikke formelt avhørt.

– Siktede benytter seg av retten til ikke å forklare seg. Han stiller seg uforstående til siktelsen, sier forsvarer Stian Mæland til NRK.

Mannen tatt i en politiaksjon på Torshov, ikke langt fra Bjølsen.

Den skadde mannen ble funnet i Ålesundgata på Bjølsen, ved 21-tiden etter at politiet hadde fått melding om at det var avfyrt skudd.

Ifølge naboer ble det hørt minst ett høyt smell like før politi og ambulanse var på plass.

Etterforskningen av saken er overført til seksjon for etterforskning av drapssaker. Det tas trolig ikke stilling til om den siktede skal varetektsfengsles før mandag.

Den skadde har fått behandling ved Ullevål sykehus. Litt før midnatt lørdag meldte politiet at han ikke er livstruende skadd. Tilstanden hans skal være stabil.