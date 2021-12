Lyden av drill, sag og hammer i en salig miks er det som møter deg når du går inn i hallen der elever utdannes til fremtidig tømrere.

På Åssiden videregående skole i Drammen er elevene i første klasse i full gang med å bygge søppelskur, fuglekasser og andre bygg.

Finn Grønn er avdelingsleder ved Åssiden vgs. Han uroer seg over de høye prisene på materialer og trevarer. Det vil føre til en solid budsjettsprekk hvis ikke prisene går ned igjen. Foto: Christine Breivik Øen / NRK

Selv om de bare har vært her noen måneder er produksjonen høy, og det koster penger. Svært mye penger. Årsaken er at trevareprisene har mer enn doblet seg bare på ett år.

Må selge varer

– Det blir en del ekstra utgifter til spesielt trevirke, så det har vi absolutt merket, forteller avdelingsleder for Bygg og anleggsteknikk, Finn Grønn, før han legger til:

– Vi må prøve å jobbe litt smartere med fokus på produkter som er holdbare og kan selges. Dessuten har vi også mer fokus på bærekraft.

Barkbilleangrep Barkbiller har angrepet trær både i Nord-Amerika og sør i Europa. Insektene lever som oftest trær som allerede er døde, men i perioder kan det komme utbrudd hvor de dreper levende trær over store områder. Russiske restriksjoner Russland har innført eksportrestriksjoner og selger mindre ut av landet. Solgte ut lagrene Sagbrukene trodde pandemien skulle tørke ut markedet, så de tømte lagrene i fjor. Men i stedet ville «alle» ville pusse opp under pandemien. Dermed skjøt etterspørselen i været. Lav rente Styringsrenta har vært på rekordlave 0 prosent siden 7. mai i fjor. Det forsterket byggeboomen i Norge. En undersøkelse utført av Norstat for forsikringsselskapet Frende, viser at én av tre har brukt penger på oppussing det siste året. Ikke bare i Norge Både i USA og Kina bygges det svært mye under pandemien. Summen av alt dette har skapt et stort underskudd på byggematerialer, og prisene har skutt i været. Les mer: Vanja og Svein må betale opp mot 300.000 ekstra for huset sitt

Grønn forteller at skolen selger elevarbeidet i Drammen og at skolen også jobber med å få på plass en nettbutikk.

– Er dere avhengig av å selge varene dere lager nå?

– Jeg vil ikke si det så sterkt, men vi må se på det store bildet, svarer Grønn.

Store summer

Siste prisoppgang på trevarer var så sent som i oktober og på ett år har prisene mer enn doblet seg. Det viser tall fra SSB. Det har gjort at skolene er nødt til å tenke seg om.

– Vi har et budsjett på rundt én million kroner på avdelingen. Hvis ikke det kommer et prisfall på trevirke vil vi nok risikere å bruke mellom 200.000 kroner og 250.000 kroner mer. En må jo bare gjøre det beste ut av det og en er jo bevisst rundt pengebruk på alle områder, sier Grønn.

Det er fylkeskommunen som eier alle videregående skoler og Grønn forteller at de håper på større overføringer hvis ikke materialprisene går ned igjen.

Marius Sunde Gile er elev ved Åssiden vgs. Drømmen hans er å bygge sitt eget hus. Foto: Christine Breivik Øen / NRK

De høye prisene har fått noen til å tenke nytt med å lage sitt eget sagbruk, men for elevene i Drammen er ikke det en mulighet nå. Enn så lenge har de materialer nok og er ivrige på å lære.

– Det aller gøyeste er å bygge søppelskur og hytter. Drømmen er jo å bygge sitt eget hus engang, sier elev Marius Sunde Gile.

Sofia Taszity er også elev ved tømrerlinja og drømmer om å bli arkitekt. Hun håper at folk vil bygge hus også i fremtiden, selv om kanskje materialene også da er dyre.

– Jeg håper det blir bedre med tanke på priser. Det er kjipt å ikke kjøpe så mye varer fordi det da går over budsjettet.

Reddet av pandemi

Den pågående pandemien har gjort at skoleelevene har hatt mye hjemmeskole, og for tømrerfaget så har det betydd at det ofte bare har vært halve klassen på skolen.

– Det har jo blitt halvparten av utgiftene til materialer også, så det er klart at det har vært gunstig nå med disse prisene. Det som ikke var gunstig er jo at halve klassen er på hjemmeskole, forteller avdelingsleder Grønn.

– Hvordan hadde budsjettet sett ut hvis alle elevene hadde vært på skolen hele tiden det siste året?

– Det hadde vært større utgifter ja, absolutt.

Nå er alle elevene tilbake og fortsetter prisene å være høye vil det få konsekvenser.

– Vi er en skole med robust økonomi, så antar jeg at alle andre skoler også står i dette og at det kommer mer midler hvis det blir nødvendig. Vi må drive skole, kjøpe inn materialer og produsere. Slik er det bare, avslutter avdelingsleder Finn Grønn.