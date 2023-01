Jeg sover ikke på natta, jeg tenker og tenker. Hvorfor meg? Jeg finner ikke noe svar. Nyojah Rogers Ali Adam

Nyojah Rogers Ali Adam har jobbet som driftstekniker og driftsleder i Eiendomsavdelingen på Universitetet i Oslo (UiO) i tretti år.

I ti av disse årene ble han utsatt for grov rasistisk trakassering fra flere kollegaer, slik han fortalte NRK i desember.

«Jævla apekatt». «Driftsleder for negerarbeid». «Black stupid man». Apelyder.

Det er fem år siden han først stod frem og fortalte Universitas om rasismen han ble utsatt for på UiO.

Men Nyojah Rogers gruer seg stadig til å gå på jobb.

For han opplever at han har blitt fryst ut og straffet for å ha varslet.

Rektor: – Tar selvkritikk

Etter at NRK skrev om saken, tok rektor Svein Stølen kontakt med Nyojah Rogers og sa at han ønsket å si unnskyld.

– Det viktig å si at vi beklager på det sterkeste at ansatte ved Universitetet i Oslo opplever eller har opplevd rasistisk eller andre typer trakassering. Det er ikke akseptabelt, sier Stølen til NRK.

UiO brøt loven da de ikke gjorde nok for å forhindre den rasistiske trakasseringen Nyojah Rogers ble utsatt for, konkluderte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) i 2017.

Rektoren la da ut en skriftlig beklagelse til alle som har blitt utsatt for trakassering ved UiO, der Nyojah Rogers navn ikke ble nevnt.

Men nå har rektor sagt unnskyld til ham personlig.

– Det kan jeg ta selvkritikk på, det kunne jeg ha gjort før.

TAUS OM RASISME-SAK: Svein Stølen er rektor ved Universitetet i Oslo. Selv om Stølen har fått tillatelse av Nyojah Rogers Ali Adam til å kommentere saken hans, vil han ikke si noe om den. Foto: Ragnhild Aarø Njie / NRK

NRK har stilt rektor en rekke spørsmål om hvordan Nyojah Rogers sak har blitt fulgt opp.

De vil ikke han ikke svare på.

– Jeg mener at det ikke er riktig som arbeidsgiver å kommentere eller diskutere enkeltsaker og enkeltpersoner, sier Stølen.

Nyojah Rogers: – Veldig skuffet

Nyojah Rogers sier at han er veldig skuffet over at rektor ikke vil si noe om saken hans.

– Det er nesten som at de gjemmer seg. Jeg kan ikke forstå det. Jeg har gitt dem frihet til å kommentere. Jeg vil høre hva de har å si. Vi er i et åpent samfunn.

NRK ba UiO om å få være til stede da Nyojah Rogers skulle motta unnskyldningen.

Dette sa også UiO nei til.

Den unnskyldningen var bare til pynt. Det er bare for å kunne skrive ned at de har gjort det. Det var ikke noe for meg. Nyojah Rogers Ali Adam

Nyojah Rogers opplever at han har blitt straffet for å ha varslet.

Han sier at arbeidsoppgavene og kontakten med kollegaene nærmest er ikke-eksisterende.

FØLER SEG MOTLØS: I desember fortalte Nyojah Rogers til NRK at han har blitt stuet bort alene på et rom uten ordentlig ventilasjon og med mye støy. Han mener han blir straffet for å ha varslet om rasisme. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Så for Nyojah Rogers har unnskyldningen liten betydning, med mindre den følges opp av handling.

– Hva har han gjort, konkret, for å bedre min situasjon? Null. De har gjort null.

Han føler seg stuet bort og fanget på kontoret, alene med sine egne tanker.

Det gjør det vanskelig å se lyst på fremtiden.

– Jeg vet ikke om jeg noen gang kan komme tilbake til et normalt liv.

Har retningslinjer mot trakassering

Rektor Stølen er taus om Nyojah Rogers sak, men vil snakke om arbeidet som gjøres mot rasisme på universitetet.

Over 210 ansatte, flesteparten av dem i lederstillinger, har blitt sendt på kurs i likestilling og ikke-diskriminering hos LDO, forteller han.

– Jeg tror vi alltid kan bli bedre på alt vi gjør. Det kommer få varsler. Jeg håper at det er gode forhold for folk av alle etnisiteter på Universitetet i Oslo. Det ønsker jeg meg og det jobber vi for.

Han sier også at universitetet oppdaterte retningslinjene sine mot trakassering i 2019. I UiOs etiske retningslinjer står det også at rasisme ikke aksepteres.

– Det har blitt mye større bevissthet blant ledere og blant ansatte, sier Stølen.

Får fortsatt høre rasistiske skjellsord

Nyojah Rogers kjenner seg ikke igjen i at det har blitt «større bevissthet» rundt rasisme på universitetet.

Ifølge ham opplever stadig ansatte med minoritetsbakgrunn i Eiendomsavdelingen å få rasistiske skjellsord slengt etter seg.

Noen av kollegaene hans fortalte anonymt om dette sammen med ham til Universitas i 2017.

Men Nyojah Rogers var den eneste som klaget inn UiO til LDO og stod frem med navn.

– Noen av dem har slutta. De har gått og ikke kommet tilbake. Jeg er en av dem som har holdt ut lengst.