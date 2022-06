Skudd mot bolig i Oslo

Politiet bekrefter at det er skutt gjennom et vindu og opplyser gjennom sin pressetjeneste at det også er skutt gjennom et annet vindu.

Ingen personer er skadd.

– Det ble skutt fra utsiden mot leiligheten. Vitner så vedkommende forsvinne til fots, sier innsatsleder Arve Røtterud til NRK.

Ifølge vitner hadde personen en mørk overdel, og en litt lysere bukse enn overdelen, forteller innsatslederen.

Bakgrunn for hendelsen er fortsatt ikke kjent. Beboeren i den ene boligen opplyser til politiet at vedkommende ikke er i konflikt med noen.