Skudd avfyrt mot bil på Lørenskog

Klokken 18:35 fikk politiet melding om skudd mot en personbil i Lørenskog kommune på Skårersletta. En mann i 20-årene satt i bilen. Han er ikke skadet og blir tatt hånd om.

Til medier på stedet forteller innsatsleder Anders Bru i Øst politidistrikt at de ikke vet noe konkret om våpenet som avfyrte skuddene.

– Vi vet at det er avfyrt flere skudd. Per nå knytter vi ikke hendelsen til et spesifikt miljø, sier operasjonsleder Tom Sandberg til VG.

Politiet leter nå etter en gjerningsperson i20-årene som forsvant fra stedet i en hvit bil, som ikke er bileier. Det skal ha vært en hendelse som ledet til skytingen. Fornærmede og gjerningspersonen er kjenninger av politiet.

Øst politidistrikt fortsetter etterforskning og søk utover kvelden, og får bistand fra nasjonale ressurser med blant annet helikopter og beredskapstroppen.