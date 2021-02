– Jeg har fått veldig mange henvendelser fra folk som er engstelige, sier Geir Lippestad.

Advokaten er engasjert av boligsameiet Nystulia 3.

Advokat Geir Lippestad er hyret inn av beboere som ikke vil flytte tilbake. Foto: Lars Erik Skrefsrud / Lars Erik Skrefsrud

Boligfeltet var et av flere som ble evakuert etter leirskredet i Gjerdrum 30. desember, der ti personer døde.

Har bolig 60 meter fra skredkanten

I begynnelsen av februar ble evakueringen opphevet for 600 beboere. Blant dem beboerne i Nystulia 3 som består av 78 leiligheter.

– Veldig mange av disse bor svært nær skredområdet. Fra enkelte er det bare 60 meter bort til skredkanten. De er bekymret for å flytte tilbake, sier Lippestad.

Evakueringen ble opphevet etter at NVE hadde gjort undersøkelser som sa at det ikke var fare for nye skred. Men for mange beboere kom dette brått på.

Fra flere av leilighetene i sameiet er det utsikt til skredgropa der ti personer mistet livet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Samtidig pågår det en leteaksjon etter en savnet person. Det er forståelig at det er flere som vil reservere seg mot å flytte tilbake, legger Lippestad til.

Kommunen stoler på NVE

Ordfører Anders Østensen i Gjerdrum sier han og kommunestyret har stor forståelse for at noen er engstelige for å flytte tilbake. Men at de forholder seg til NVEs vurderinger som sier at dette er sikkert.

– Og når de gir sine råd til politiet om å oppheve evakueringen, så er det fordi de mener det er trygt å oppholde seg der, sier Østensen.

Ordfører Anders Østensen i Gjerdrum sier kommunen stoler på NVE sine vurderinger. Foto: Anders Fehn / NRK

Politikerne i Gjerdrum gikk ifølge Romerikes Blad onsdag enstemmig inn for ikke å gi erstatning til dem som ikke vil flytte hjem.

– Det er lett å forstå at en relativt liten kommune som Gjerdrum er redd for det økonomiske ansvaret. Derfor savner jeg en oppfølging fra regjeringen, sier advokat Lippestad til NRK.

Skal forhandle med forsikringsselskapene

– Det er forskjellig hvordan folk takler å skulle flytte hjem, bekrefter Pål Øystein Slettheim Tønnesen.

Han er styreleder i sameiet som har hyret inn Lippestad. Selv er Tønnesen en av dem som var glad for å kunne flytte hjem. Han sover godt om natta.

– Noen synes det er helt greit, mens andre har mer problemer. Det er ikke til å legge skjul på.

Advokat Lippestad skal fremover forhandle med forsikringsselskapene. Og bidra til at beboere som har hatt leide leiligheter dekket over innboforsikringen får beholde disse lengre hvis de vil.

Myndighetene må innfri

Regjeringen har allerede foreslått til sammen 190 millioner til sikring og kartlegging rundt skredet i Gjerdrum.

– Regjeringen har sagt at ved denne typen naturkatastrofe skal man ikke stå alene, sier Lippestad.

–Så jeg vil oppfordre kommunen til å opprette dialog med regjeringen om hvordan de skal hjelpe bekymrede innbyggere.

Lippestad er opptatt av utfordringene for beboerne på lengre sikt. Mange er redde for ikke å få solgt boligen hvis de vil flytte bort.

– Det er et enormt prisfall i dette området. Hvem skal ta ansvaret for at boligene ikke på mange år er salgbare?

– Dette er viktige spørsmål og det er rettslige uavklarte spørsmål vi jobbe med framover, avslutter Lippestad.