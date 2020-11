Barna splittes på skolen – trener sammen på fritiden

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er et dilemma jeg føler på hver dag. Er dette så lurt, spør Karianne Hajum.

Karianne Hajum i Konnerud IL har fortsatt treningstilbud for barn og unge. Foto: Privat

Hun leder Drammens største idrettslag, Konnerud IL.

De har valgt å holde treningstilbudet åpent til tross for at skolene er i rødt. Unger fra forskjellige klasser og skoler møtes på kryss og tvers på treningene om kvelden.

– De unge trenger et sted å møtes, mener Hajum.

Dette er skolenes trafikklysmodellen: Foto: Gunnar Grøsland / NRK Ekspandér faktaboks Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehage- og skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger og klasser. På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Det betyr at hele skoleklasser og avdelinger kan være samlet. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven. På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å begrense oppmøte i barnehager, skoler og SFO. Barnehagene og skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre. Kilde: Utdanningsdirektoratet

Glade for at det fortsatt er trening

Ådne (9) og Erla (11) Braathen spiller fotball i Mjøndalen. De er glade for at de fortsatt kan trene. Ådne er nesten daglig i fotballen.

Ådne Braathen (9) spiller fotball nesten daglig. Foto: Nina Braathen

– Det er bra at de ikke stopper det, sier han.

De har fått beskjed om å trene uten å ha så mye kroppskontakt.

– Når vi trener på kamp, er det vanskelig å ikke ha kroppskontakt, sier Ådne. De har fått beskjed om ta raske drikkepauser der de går rett og drikker, og går tilbake igjen til banen.

– Treneren sier at vi må holde avstand utenfor banen, men på banen er det vanskelig, sier Erla.

Smittetallet øker fortsatt

Drammen har innført svært stenge smittevernregler og alle skolene er nå på rødt nivå. Det er skrittet før full nedstenging og betyr mindre grupper, god avstand mellom pulter, ingen nærkontakt inne eller ute, skjerpet håndhygiene og delvis hjemmeundervisning.

Smittetallene øker fortsatt i Oslo, Vestland og Viken. Det siste døgnet har 48 nye fått påvist covid-19 i Drammen. Ved til sammen seks skoler er det påvist smitte som berører elever og ansatte. Skoger skole måtte gå til skrittet og teste alle, og valgte til slutt stenge helt ned.

Skolene i Bergen er foreløpig på gult nivå, men dersom det blir nødvendig vil ungdomsskolen gå over til rødt nivå. Fritidsaktiviteter for de under 20 år er fortsatt åpne.

Regjeringen og FHI har anbefalt å ikke stenge ned fritidsaktivitetene til de under 20 år i denne omgang.

Smittevernoverlege: – Helt klart et dilemma

Morten Backe i klubben Skiold har stengt helt ned for en periode. Foto: Privat

På en annen kant av Drammen ligger Ski- og Ballklubben Skiold. De har stengt helt ned for en periode, fordi de ikke vil blande barn og unge fra forskjellige skoler.

– Vi klarte ikke å holde trening for alle uten å blande kohorter, og valgte derfor å stenge ned, sier leder Morten Backe.

– Det er en viss logisk brist i dette, et dilemma. Men dette handler om at vi ikke skal gripe for sterkt inn i barns hverdag, sier smittevernoverlege, Einar Sagberg.

– Burde Drammen stengt alle fritidstilbudene siden smittenivået er høyt?

Det har ikke vært store utbrudd i idretten, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen. Foto: Azad Razaei / NRK

– Vi har ikke hatt store utbrudd i idretten i Drammen. Vi har derfor valgt å høre på sentrale myndigheter som sier at fritidsaktiviteter skal skjermes for tiltak nå, sier Sagberg.

Kommuner med mye smitte kan selv vurdere stans i breddeidretten for barn og unge under 20 år.

Forskjellig praksis

I nabokommunen Lier er skolene også på rødt nivå, men der har kommunen stengt ned all organisert aktivitet. Øvre Eiker har vedtatt de samme smitteverntiltakene som Drammen, men her er breddeidretten åpen for de unge.

Foreldre NRK har vært i kontakt med synes det ikke henger på greip at unger fra forskjellige klasser og skoler kan omgås på håndballtrening, men ikke på skolen eller på fritiden ellers.

På Konnerud i Drammen påpeker daglig leder, Karianne Hajum, at det er frivillig å komme på trening.

Hun får støtte av smittevernoverlegen som mener at det er viktig at barn får være fysisk aktive. Trenerne plikter å sette seg inn i idrettens smitteveileder.

– Men, taklinger i fotball og håndball byr vel på nærkontakt?

– Ja, svarer Sagberg, som hevder smitterisikoen likevel er større på skolen.

På banen er de unge i tette taklinger, men på skolen må de holde avstand. (Illustrasjonsfoto) Foto: Stig Høynes

Tirsdag ettermiddag kaller Drammen kommune inn til hastemøte, der de skal diskutere om de vil innføre like strenge tiltak som Oslo har gjort. Bakgrunnen er at Oslo kommune mandag bestemte at det ble forbudt med innendørsaktiviteter for ungdommer over 13 år.