Skogbrannfaren over hele Sør-Norge er i disse dager ekstremt stor, hvilket har ført til en rekke branner av stort og smått.

Terrenget er ørkentørt og den etterlengtede nedbøren har uteblitt. Inntil nå. Tirsdag regner det flere steder på Østlandet, akkurat slik Meteorologisk institutt har spådd.

Spørsmålet er kort og greit: Vil dette i det hele tatt bety noe for skogbrannfaren?

– Ja, det ser jo sånn ut, begynner vakthavende meteorolog Martin Granerød. Han bekrefter at det nå kommer inn et område med regn over Østlandet, dog med lokal variasjon hva angår nedbørsmengde.

Meteorolog Martin Granerød lover etterlengtet regn tirsdag. Men er det nok til å redusere skogbrannfaren på Østlandet? Foto: Kamilla Pedersen / met.no

– Det betyr at det blir noe avtagende skogbrannfare. I hvert fall for en periode.

I lang tid har Meteorologisk institutt gått ut med oransje farevarsel for skogbrannfaren. Oransje er synonymt for «stor fare» og «farevarselet sendes ut når konsekvensene vil bli omfattende for mange mennesker».

– Det kan nedgraderes i løpet av tirsdagen. Om vi nedgraderer det til gult eller om vi lar det gå helt ut, det får mengden nedbør avgjøre, forklarer Granerød.

10 mål skog har brent

Søndag kveld brøt det ut brann i skogen mellom Sirikjerke og innsjøen Eikeren. Terrenget er bratt og ulendt, og brannvesenet hadde ikke tilgang til vann.

Foruten bistand fra Sivilforsvaret ble et brannhelikopter tilkalt. Det fløy i skytteltrafikk mellom innsjøen Eikeren og skogbrannen ved Sirikjerke i et desperat forsøk på å stagge det voksende ildhavet.

Hele natten holdt brannmannskapene på med slukkingsarbeid. Mandag brant det fremdeles i skogen.

– Vi har ikke helt oversikt over hvor mye som har brent, men vi tror det er inntil ti mål, opplyser avdelingssjef Øyvind Lothe i Drammensregionens brannvesen.

Tirsdag morgen går brannmannskapene løs på dag tre med slukningsarbeid. Mannskapene ble byttet ut på morgenkvisten, og de får også bistand av to brannhelikoptre.

– Området det brenner er svært utilgjengelig og bratt, derfor er det fint å få bistand fra helikoptrene, sier Lothe.

«Umulig å slukke»

– Hvordan startet brannen?

– Det vet vi ingenting om på nåværende tidspunkt. Det kan se ut som brannen startet på høydedraget på toppen, så har brannen spredd seg nedover skråningen.

Avdelingssjef Øyvind Lothe i Drammensregionens brannvesen fraråder all bruk av åpen ild nå. Foto: Vilde Jagland / NRK

Lothe kommer med følgende oppfordring:

– Jeg vil absolutt fraråde all bruk av åpen ild i terrenget nå. Det er veldig tørt og veldig utfordrende for oss å slukke nå. Det skal veldig lite til – en sneip eller en liten engangsgrill er nok. Tar den tørre vegetasjonen først fyr er det umulig å slukke uten riktig redskap.

Trenger en rotbløyte

Nå setter mange sin lit til værgudene og regnet som faller tirsdag.

Et raskt blikk på langtidsvarselet er imidlertid ikke oppløftende. Iallfall ikke med tanke på den rådende skogbrannfaren:



Enda varmere. Ingen utsikter til nedbør etter den våte tirsdagen.

– Ofte etter en lang periode med tørt vær, så skal det gjerne noe nedbør til. Noe vi gjerne kaller en rotbløyte. Altså 10 til 20 mm før skogbrannfaren virkelig går over, sier meteorolog Granerød.

Slike mengder blir det neppe tirsdag. De lokale variasjonene vil svinge mellom fem og 10 mm og 10 til 15 mm.

– Blir det tørt vær igjen, slik det ser ut til, så er det nok ikke veldig lenge til før skogbrannfarenivået igjen kommer til å øke, avslutter Granerød.