Skogbrann ved Grønmo

Poltiet opplyser på Twitter i 16.00 tiden at det ikke lenger er flammer på stedet. Brannvesenet jobber nå med etterslukkningsarbeid.

Det er fortsatt mye røyk i området.

Flere hundre meter med vannslanger

– Vi har foreløpig ikke kontoll på brannen. Vi har akkurat fått vann til stedet, opplyste fungerende brannmester i Oslo brann og redningsetat, Christer Nordby i 15.00-tiden til NRK.

Brannvesenet har lagt ut flere hundre meter med slanger for å få vann fra nærmeste tjern, Rundvann til området der brannen er.

– Vi må be publikum om å holde seg unna. Det er ikke snakk om personskader, men to av våre mannskap har fått i seg røyk og sendes til legevakta for sjekk, opplyser Nordby.

Brannvesenet jobber ved Rundvann i Østmarka, like nedenfor Østmarkskapellet, for å få vann til slokningsarbeidet. Foto: Øyvind Gustavsen / NRK

– Relativt stor brann

– Det er et område vest for Rundvann i Østmarka, opplyser operasjonsleder ved Oslopolitiet, Vidar Pedersen.

Meldingen om brannen kom inn rett etter kl. 14.

– Brannvesenet anslår at det er en brann på ca. 100 ganger 100 meter, en relativt stor brann. Vi håper å få begrenset den før det sprer seg for mye, sier Pedersen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ukjent årsak

Brannvesenet vet ikke hvordan brannen har startet.

– Vi har fått mange telefoner inn til oss om sterk røykutvikling i skogen, sier fungerende vaktkommandør Glenn Guldbransen ved 110-sentralen i Oslo.

Ifølge Guldbrandsen ser det ikke ut som det er noe annet enn skog og mark som er truet av brannen så langt.

De første mannskapene slukker med skogbrannsmekker som slår ut flammene for å prøve å begrense spredning, opplyser Guldbrandsen.

Skogbrannen er i et område nordøst for Grønmo Golfklubb.

Politiet skriver på Twitter at det er mye folk i området og de ber dem holde seg godt unna området som brenner. Nødetatene har nok å gjøre på stedet og ønsker ikke å bruke ressursene til å passe på folk, ifølge politiet.