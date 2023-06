– Vi har lagt opp noen planer for å prøve å slukke brannen, sier Roger Andersen, vaktleder ved Øst-110-sentralen.

Brannvesenet regner ikke med å få kontroll på skogbrannen som har vokst i størrelse i løpet av mandag kveld. Brannen ble meldt inn rundt 18:00.

– Problemet er ikke størrelsen, men området som er kronglete og bratt, sier Andersen.

Sivilforsvaret er kalt inn for å hjelpe til utover natten fordi brannvesenet har hatt problemer med å slukke den på egen hånd. Fra før bidrar brannhelikopter.

– Vi har bedt Sivilforsvaret om hjelp fordi de har større ressurser enn oss, med slanger og pumpekapasitet. På den måten kan de hjelpe oss, sier Rigman Pents, brannsjef i Indre Østfold.

Han beskriver hjelpen deres uvurderlig.

Slik ser skogbrannen ut fra en av naboeiendommene. Foto: Kjersti Andrine Norum Bøhren

Roser naboene

Det har vært og er mye vind på stedet, noe som har gjort oppgaven ute i felt mer krevende for mannskapet.

Flere naboer har vært med på slukningsarbeidet, og brannvesenet ba om hjelp med blant annet firehjulinger.

– Det beste er at de kjenner området med veier eller hvor vi finner vann. Men de har ikke det samme utstyret som oss, så det blir hele tiden en vurdering på hvor mye de skal bidra, sier brannsjefen Rigman Pents.

Rigman Pents, brannsjef i Indre Østfold.

Ifølge Smaalenenes Avis var det grunneier som først meldte ifra om brannen, og naboer har bistått brannvesenet for å prøve å slukke skogbrannen.

– Jeg har bidratt med min firehjuling og er på vei inn i skogen. Vi venter på flere vannslanger. Jeg ser bare masse røyk, sa en av naboene til NRK mandag kveld.

En annen gårdeier i området fortalte om opptil fem brannbiler i full utrykning forbi huset, da det først begynte å brenne i skogen.

Kartet viser hvor det brenner.

Ingen boliger berørt

Skogbrannen har oppstått ved Øvre Børen, langs Sundbyvegen i Spydeberg. Brannvesenet anslår en størrelse på minst ti mål.

Ingen boliger er berørt av brannen mandag kveld.

– Det er ingen boliger i umiddelbar nærhet, men hvis vinden øker kan det bli et problem, opplyste alarmsentralen for brannvesenet etterhvert som de fikk oversikt over området.

Det er knusktørt flere steder på Østlandet. Brannvesenet har i flere dager advart folk om å åpne ild og passe på.

Brannsjefen bønnerfaller alle som bruker naturen de neste dagene og ukene.

I slutten av mai jobbet flere titalls personer i flere dager med å slukke en stor skogbrann i Eidsberg, ikke langt unna Spydeberg.

– Ikke bruk noe som helst som kan være lett antennelig. Enten det er engangsgrill, åpen ild eller sigaretter. Nyt naturen, men gjør det på en måte som gjør at vi slipper skogbranner, sier Pents.