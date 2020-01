– Den veide litt over 90 kilo, så det var en stor kar!

Allerede forrige helg ble villsvin observert på den sørligste bebodde øya på Hvaler, Herføl. Da Henrik Adolfsen var ute for å jakte rev, var det et annet dyr som dukket opp.

– Jeg så fire villsvin. Ei sugge med fire unger, sier han til NRK.

Lørdag formiddag dro han ut igjen, denne gangen med et jaktlag på syv personer, for å se om de kunne ta ut de uønskede dyrene.

– Det var litt utfordrende, for det var mye vind og mye regn. Villsvinet lå og trykka inne i buskene. Men hundene fant det til slutt, forteller Adolfsen.

Jaktlaget på syv personer brukte tid på å finne villsvinet i det dårlige været. Foto: Henrik Adolfsen/privat

Det var broren hans, Jørgen Adolfsen, som fikk æren av å trykke inn avtrekkeren.

– Han er litt sjenert, men jeg tror han syns det var veldig morsomt, for det er den første grisen han har skutt.

Uønsket i Norge

Villsvinet er svartelistet i Norge, men i Sverige regnes det som en naturlig art, og der finnes det rundt 300.000 dyr.

Jegerne på Hvaler tror villsvinet må ha kommet svømmende fra nettopp naboskogene i øst.

– Det er bare litt over en kilometer over vannet til Sverige, forklarer Adolfsen.

Det var hundene som luktet seg frem til villsvinet, som hadde gjemt seg i uværet. Foto: Henrik Adolfsen/Privat

I november i fjor lanserte Miljødirektoratet og Mattilsynet en handlingsplan for å hindre villsvinet å få fotfeste i norske skoger. Et av tiltakene er muligheten for å bruke kunstig lys under jakt og åpne for bruk av feller.

– Det er mange hundre år siden villsvin var naturlig i Norge. Sett fra et dyrevelferd-perspektiv kan villsvin spre afrikansk svinepest, som er svært dødelig sykdom for svin, sa Erik Lund, seniorrådgiver i Miljødirektoratet, da handlingsplanen ble lagt frem.

Har ettersøkt på hele øya

Jegeren tror ikke det er flere villsvin igjen på Hvaler-øya, selv om det ikke var sugga med unger de skjøt.

– De har nok svømt tilbake igjen. Hundene har vært over hele øya, så det er ikke flere gris igjen der ute nå, sier Adolfsen.

Deler av skogbunnen på Herføl har synlige tegn etter villsvinenes herjinger. Foto: Henrik Adolfsen/privat

Selv om han syns det er spennende med jakta, vil han ikke at det skal etableres en villsvinbestand på Hvaler.

– Vi vil helst ikke det. Hvaler er jo et ferieparadis. Det er her alle koser seg om sommeren. Villsvina herjer helt vanvittig, de graver opp hager og skogen, og gjør mye skade. Det er for liten plass til villsvin her.