– Vi anser det som veldig sannsynlig at vi har kontakt med de involverte innen rimelig kort tid.

Det sier operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo-politiet til NRK ved 20.50-tiden tirsdag.

Rett etter klokken 19 fikk politiet en nødmelding.

Den gikk ut på at det var blitt avfyrt skudd i nærheten av Grønland T-banestasjon.

– Det er mange som er ute og som har sett en hendelse som tilsier at det er tre til fire personer som har vært i håndgemeng, sier politiets innsatsleder på stedet, Magnus Strande.

– To av disse personene etter hvert har trukket fram pistol mot hverandre. Den ene har løsnet skudd.

Har god beskrivelse av folkene

– Har dere en god beskrivelse av de mistenkte?

– Det har vi. Så vi har gått opp om å få både identifisert og få tak i de som har vært involvert her, sier Iversen til NRK.

Et område ved Grønlands torg ble sperret av etter skytingen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

På Twitter skrev politiet at det har vært en konflikt mellom to parter.

«En av de involverte har trolig avfyrt et skudd med et håndvåpen. Deretter har alle løpt fra stedet, skriver politiet, og legger til at de ikke har fått melding om at noen er skadet», skrev politiet.

Politiet har fått tak i en del videobilder og sikret andre spor på stedet.

Vil ha kontakt med vitner

Flere politipatruljer leter etter de som var med.

Folk som har sett noe av det som skjedde, blir bedt om å ta kontakt med politiet.

Politiets innsatsleder Magnus Strande. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Vi har sikret viktige bevis på stedet. Krimteknisk kommer for å ivareta de bevisene, sier Strande. Innsatslederen antar at de har avhørt til til femten vitner så langt.

– Ser alvorlig på dette

Poltiet vet foreløpig ikke om det som skjedde, henger sammen med noe som har skjedd tidligere.

– Dette ser vi veldig alvorlig på. Det er sannsynligvis bare flaks at ingen har kommet til skade her, sier operasjonsleder Iversen.

– Det er ikke så stor grunn til å anta at det her er folk som er veldig godt vant med å behandle skytevåpen.

– Uansett så har ikke våpen noe i det offentlige rom å gjøre, sier Iversen.