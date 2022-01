Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– 20 prosent av de vi nekter innreise er nordmenn, sier Mikael Holmgren til NRK.

Han er sjef for det svenske grensepolitiet i region vest. Daglig nekter de en rekke personer innreise til landet.

Sverige innførte nye innreiseregler for én uke siden, 28. desember. Siden da har nær 1500 personer blitt nektet innreise bare på Svinesund.

De aller fleste som prøver å krysse grensen er vaksinerte, men det er mange som mangler gyldig test.

Holmgren forteller at det også er mange turister som ikke kan reglene.

– Vi ser mange danske og tyske turister som kanskje har feiret jul og nyttår i Norge. Når de skal hjem, reiser de gjennom Sverige.

NRK forklarer Innreiseregler til Norge og Sverige Bla videre Innreiseregler til Sverige: Alle utenlandske statsborgere over 12 år teste negativt for covid-19 før innreise til Sverige. Det gjelder selv om du er fullvaksinert.

For å komme inn til landet må man ha dokumentert negativ PCR/NAAT-test eller antigentest. Det er ikke nok å bruke selvtest.

Testen skal være utført innen 48 timer før ankomst til Sverige. Innreiseregler til Norge: Alle reisende skal som hovedregel ta en koronatest ved ankomst til landet. Dersom du uten rimelig grunn ikke vil la deg teste, kan du forlate landet frivillig eller bli straffet med bot.

Du må ta testen der du ankommer landet. Testen skal være antigen hurtigtest og du må vente på prøvesvar før du kan dra videre.

Dersom du tester positivt, må du ta PCR-test innen ett døgn etter ankomst. Pendlere til Sverige: Personer som gjentatte ganger krysser grensen for å utføre arbeid eller studier i Sverige eller i en annen stat er untatt testpliken, så lenge man kan fremvise vaksinasjonsbevis eller sertifikat for negativt testresulta som er utført innen en uke før ankomst. Pendlere til Norge: Grensependlere som er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-sykdom har unntak fra testplikten, ved passering av grensen på grunn av arbeid eller skole. Fullvaksinerte grensependlere behøver ikke teste seg, men de må - som alle andre - fylle ut et skjema ved innreise til Norge. Forrige kort Neste kort

Færre krysser grensa

Som følge av de nye innreisereglene har trafikken ut av Norge over Svinesund blitt halvert. Det viser tall fra Statens vegvesen. Dagen før svenskene strammet inn på grensa, passerte 8119 biler over Svinesund. Døgnet reglene trådte i kraft passerte kun 2689 biler.

I nyttårshelgen har omkring 900 personer blitt avvist på grensa ved Svinesund. For å minske køen på grensa, satt svenskene inn flere politiressurser forrige uke.

– Vi har også kontrollert ved de andre grenseovergangene, og avvist folk der. Men den store, tunge trafikken er over den nye svinesundsbroen, så vi har vært mest der.

Politisjefen minner om kravet om negativ test. Den kan være maks 48 timer gammel, hvis ikke kommer du ikke gjennom Sverige.

– Det er noen som blir irritert over at de ikke kommer over grensa. De fleste gjør ikke det, men vi har forståelse for de som blir det. Det er klart folk blir skuffet når de må dra hjem, sier Holmgren.



– Det kan nok hende noen prøver å lure seg gjennom de mindre overgangene, men vi har kontroller der også, legger han til.

Flere personer tester positivt ved den internasjonale teststasjonen på Svinesund. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Flere tester positivt ved innreise

På norsk side av grensen har Jostein Stø hatt travle romjulsdager. Han er leder for testsenteret på Svinesund.

– Det har vært jevnt over stor trafikk siden før jul. Vi trodde det skulle roe seg litt når testkravet inn mot Sverige kom, men det viser seg at vi har et jevnt trykk over testsenteret hele tiden.

Testsenteret har testet rundt 12.000 personer hver uke. I forrige uke testet 123 positivt.

Aldri før har andelen positive tester vært høyere på Svinesund.

– Vi har aldri hatt en så høy frekvens av positive tester som vi har sett nå. Det er flere nasjonaliteter, ikke bare nordmenn. Mer enn én av hundre er positive når de reiser over grensen til oss.