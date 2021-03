Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det har vært en tøff uke for oss, sier kommunaldirektør Bente Herdlevær i Bærum.

Kommunen har 36 nye koronasmittede siste døgn - nesten en dobling fra onsdag. I ettermiddag skal formannskapet i Bærum innføre nye koronaregler.

De foreslåtte reglene innebærer ikke at kjøpesentre og alkoholserveringen skal stenge.

– De største kjøpesentrene har strengere begrensing på antall og forsterkede tiltak. Det er en risiko for at folk kommer for å handle fra andre kommuner. Men vi tenker at med smittetallene vi har nå og forsterkede tiltak, tåler vi det, sier Herdlevær.

Torsdag ettermiddag møtes formannskapet i Bærum. Der vil det komme frem hva som blir de nye lokale tiltakene i kommunen.

Skjenking kun for bæringer

Kommunens ledelse anbefaler innskjerping for treningssentrene og skjenkestedene i kommunen, men ikke stenging.

Gruppetimer på treningssentrene blir avlyst, men sentrene kan holde åpne. Det samme vil de fleste av kommunens skjenkesteder.

De får også servere alkohol. Bærum trosser dermed anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Men det er kun personer fra Bærum som får trene eller spise og drikke ute i kommunen.

– Gjestene må oppgi navn, telefonnummer og adresse eller bostedskommune, som skal være Bærum. Vi syns dette er å foretrekke heller enn å stenge helt ned, sier Herdlevær.

Hun sier at kommuneadvokaten har konkludert med at de har lov til å be om adresse .

– Hvordan skal dere forhindre at gjester fra andre kommuner sier de er fra Bærum eller oppgir en adresse i Bærum?

– Vi kan aldri garantere at det ikke vil skje, men vi stoler på folk. Vi tenker at Bærums innbyggere setter pris på at vi prøver å holde samfunnet oppe og hjulene i gang, sier Herdlevær.

Kan stramme inn senere

Bærums politikere skal stemme over de nye reglene klokken 14 i dag.

Administrasjonen vil ikke endre sine forslag før møtet, til tross for dobling av smitte siste døgn. Halvparten av de smittede i Bærum har dessuten det muterte viruset.

Men fortsetter smitten å øke så raskt må de stramme inn igjen, varsler Herdlevær.

– Vi vil hele tiden vurdere behovet for tiltak. Det er en alvorlig situasjon. FHI har vært veldig tydelige i sine anbefalinger. De har også pekt på hva vi burde vurdere om vi opplever samme økning over tid, sier hun.

FHI har anbefalt skjenkestopp. Likevel vil ikke ledelsen i Bærum innføre dette nå. Ordfører Lisbeth Hammer Krog sa tidligere denne uka at hun var svært bekymret.

– Nå er det viktig at vi alle reduserer våre nærkontakter til et minimum. Vi må få ned mobiliteten både i bærumssamfunnet og mellom kommunene, sier Krog i en pressemelding.