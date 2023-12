– Personen har blitt gravd frem av andre personer på stedet, melder politiet.

Skipatrulje og lege skal ha kommet først frem og hjulpet til, deretter kom brannvesenet.

Like etter klokken 16 kom politi og ambulanse frem, og noen minutter senere landet luftambulansen på stedet.

– Ulykken har skjedd i forbindelse med skikjøring/offpiste, melder politiet.

Fortsetter arbeidet på stedet

Operasjonsleder Jan Christian Johnsrud ved Sørøst politidistrikt sier til NRK like etter klokken 17 at personen er fløyet til Ullevål sykehus i luftambulanse og at vedkommende er alvorlig skadet.

– Politiet er fortsatt på stedet. Vi snakker med vitner og med familie, sier Johnsrud.

Johnsrud forteller at politiet fortsetter arbeidet på stedet utover kvelden, blant annet for å få klarlagt hva som har skjedd.