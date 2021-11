– Eg vil berre bli kvitt den. I verste fall må eg ut med 10.000 kronar, men det er verdt det.

For ein mannleg kunde hjå Drammen laserklinikk har tatoveringa blitt ei belasting. Kunden skammar seg så mykje at han ønsker å vere anonym.

På hoftekammen står det skrive «#Send nudes», eller «send nakenbilete» på norsk. Kunden har angra på tatoveringa sidan han tok den for fire-fem år sidan.

– Akkurat der og då verka det som ein god idé. Då eg vakna tenkte eg «kva faen?».

Han likar ikkje å bade på offentlege plassar når tatoveringa er synleg. No kan han endeleg få fjerna restane av ein fuktig kveld på festival.

Kunden fjernar endeleg tatoveringa som har vore til bry i fire-fem år. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Stor førespurnad

Fjerning av tatovering ved hjelp av laser har vorte ein populær måte å bli kvitt tatoveringar ein angrar på.

– Me har hatt folk som har tatovert seg i utlandet og har ringt oss frå Gardermoen. Dei angrar før dei landar omtrent og kjem innom her før dei skal heim fordi dei vil at me skal fjerne den.

Det seier Drude Kilen, dagleg leiar hjå Drammen laserklinikk.

Dagleg leiar Drude Kilen hjå Drammen laserklinikk fortel at dei har merka ei markant auke av folk som vil fjerne tatoveringar. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Der kan dei ha så mykje som 15 førespurnader om å fjerne tatovering kvar dag.

– Det er fleire som har tatovert seg dei siste 10–15 åra, så det er ikkje rart at også fleire angrar. Me har merka ein markant auke.

Det er ikkje berre Drammen laserklinikk som opplever ein auke. TBL Medical i Bergen har hatt ein 20 prosent auke, og Eraze i Oslo merkar større pågang.

– Spesielt namn er det mange som etter kvart angrar på. Eller når tatoveringa er eit stad på kroppen som er veldig synleg, til dømes på fingre eller halsen, seier Kilen.

Før og etter fjerning av tatovering med laser. Foto: Drammen laserklinikk

Har rådd folk frå tatovering

Tony Fagermo starta Starlight tattoo studio i Drammen i 1992. Han har vore 46 år i bransjen og opplever at folk stort sett har tenkt seg godt om før dei tek tatovering.

Det hender Tony Fagermo rår folk frå å ta tatovering. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Men det er også mange gonger eg har rådd folk frå å ta tatovering. Det er vel difor me har heldt på så lenge som me har gjort, me har alltid vore veldig ærleg med kunden. Om noko ikkje let seg gjere, seier eg frå.

– Når rår du folk frå å ta tatovering?

– Det kan vere i mange tilfelle, det kjem heilt an på kva dei vil ha. Fingre, hender og ansikt er ting eg helst ikkje gjer. Namn gjer me omtrent kvar dag.

Til skrekk og åtvaring. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Kan koste skjorta

Men å fjerne ein tatovering er ikkje beint fram. Det kan vere vondt og koste deg dyrt.

Prisane varierer i takt med storleiken på tatoveringa. Skal du fjerne ein stor tatovering, kan det koste opp mot 100.000 kroner.

Normalt brukar ein seks til åtte behandlingar på å fjerne ein tatovering. Er tatoveringa ordentleg stor, kan ein risikere å bruke fleire år på å fjerne den.

Oppmodinga frå kunden med #Sendnudes-tatoveringa er klar:

– Ver heilt sikker før du tar tatoveringa. Det er ikkje enkelt eller billig å fjerne den.