Skal ha blitt bortført «over en betydelig tid»: Tre menn pågrepet og siktet

– Han er veldig preget av det som har skjedd. Han har det tøft, sier bistandsadvokat Kenneth Hansen til NRK.

En mann skal ha blitt bortført mot sin vilje over en lengre periode på Østlandet.

Det opplyser politiadvokat Anders Bækkemoen i Øst politidistrikt.

Natt til lørdag ble tre menn i 30- og 40-årene pågrepet. De er siktet for frihetsberøvelse, vold og trusler mot den fornærmede mannen.

– Vi mener at det er skjellig grunn til å mistenke at han skal ha vært utsatt for vold og trusler under den perioden han skal ha vært frihetsberøvet, sier Bækkemoen.

– Hvor lenge skal den fornærmede ha vært frihetsberøvet?

– Jeg ønsker ikke å gå ut med den eksakte varigheten, men det er snakk om at han skal ha vært frihetsberøvet over en betydelig tid, sier Bækkemoen til NRK.

Ifølge politiet er alle de siktede tidligere straffedømt.

– Tilhører de et kriminelt miljø?

– Det har jeg ingen kommentar til per nå. Det får den videre etterforskningen eventuelt avdekke, sier Bækkemoen.

To av de siktede nekter straffskyld. Den tredje har foreløpig ikke tatt stilling til skyldspørsmålet.

Tips ledet til pågripelse

Mennene i 30- og 40-årene ble pågrepet etter tips fra et vitne.

– Politiet fikk melding fra et vitne natt til lørdag om at en person muligens var tatt med mot sin vilje i en bil. Politiet fikk opplyst registreringsnummeret og klarte etter hvert å lokalisere bilen, sier Bækkemoen.

To av mennene ble pågrepet ved bilen, mens den tredje mannen ble pågrepet senere samme natt.

Politiet ønsker ikke å si konkret hvor bortføringen skal ha skjedd, men de tre siktede er hjemmehørende i Østfold.

Satt over to døgn på glattcelle

To av de siktede er varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, sier advokat Henrik Bliksrud, som forsvarer en av dem.

Henrik Bliksrud i Elden Advokatfirma forsvarer en av de siktede mennene. Foto: Elden Advokatfirma

Hilde Marie Ims forsvarer den andre mannen. Hennes klient har foreløpig ikke tatt stilling til hvordan han stiller seg til siktelsen.

– Glattcelleoppholdet har vært noe lenger enn ønskelig, og generelt sett medfører det at siktede er utsatt for en belastning, sier Ims.

Alle de siktede ble sittende mer enn to døgn på glattcelle før de ble fremstilt for varetektsfengsling.

Hilde Marie Ims forsvarer en av de siktede mennene. Hennes klient har foreløpig ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Foto: André Bendixen / NRK

– Vanskelig å forholde seg til

Den tredje siktede er varetektsfengslet i én uke med brev- og besøksforbud.

– Han erkjenner på ingen måte straffskyld i forhold til siktelsen, og mener han ikke har gjort noe galt i det hele tatt, hverken straffbart eller på annen måte, sier mannens forsvarer Torgeir Røinås Pedersen til NRK.

Pedersen forteller at denne saken er en stor påkjenning for hans klient.

– Han opplever at han er knyttet til noe som han ikke har noe med å gjøre, og det er selvfølgelig tøft og vanskelig å forholde seg til.

Advokat Torgeir Røinås Pedersen forsvarer en av mennene som er siktet for frihetsberøvelse, vold og trusler. Foto: Rahand Bazaz/NRK

Skal gjennomgå beslag

Politiet jobber nå med å kartlegge omfanget av saken.

De har gjort flere beslag som må gjennomgås. I tillegg gjenstår det vitneavhør.

– Utover det så vil den videre etterforskningen avdekke om det er behov for videre etterforskningsskritt, sier politiadvokat Bækkemoen.