Å fjerne denne nå kan skåne 200.000 allergikere

– Dette er burot. Noen personer har allergi mot dette. Det er ikke så bra.

Arvin Aman (8) er med på «Aksjon Burot». Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Har du det?

– Ja. Jeg blir dårlig og nyser mange ganger.

Det sier åtte år gamle Arvin Aman. Vi er på Konnerud utenfor Drammen. Med på den årlige «Aksjon Burot».

Det er en lukedugnad, arrangert av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), for å skape en enklere hverdag for allergikere i Norge.

Slik gjenkjenner du burot Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK Ekspander/minimer faktaboks Burot er et ugress med et ganske anonymt utseende. Derfor er det mange burotallergikere som selv ikke vet hvordan planten ser ut. Bladene er fjærdelte og er sølvaktige på undersiden med rød stengel. Planten bør røskes opp med roten og legges i poser, eller til tørk slik at den ikke sprer seg. På lukestadiet i juni er den knehøy og ved skolestart så høy som en voksen person. Kilde: Norges Astma- og Allergiforbund

Luking er til stor hjelp

Burot er en ugressplante som skaper store allergiproblemer for ca. 200.000 nordmenn, viser tall fra NAAF.

– Hjelper dette her?

Regionsekretær Ellen Sørby sier det er mulig å gjøre noe med burot-problemet. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Ja, det gjør det, sier Ellen Sørby, regionsekretær i Norges Astma- og Allergiforbund, region Østafjells.

Hun holder opp en plante hun har dratt opp med rota. Den har en rød stilk, og det hun omtaler som «flikete» blader, som er sølvfarget under.

– Man slipper allergi. Vi kjenner til barnehageansatte som nå kan gå på jobb i hele august, som før lå hjemme en uke. Så ja, det hjelper, sier Sørby.

I regionen Østafjells er det 75 påmeldte skoler og barnehager som skal ut å luke i juni. I Norge totalt er det 200 påmeldte grupper.

Fjerning kan også virke forebyggende

NAAF er opptatt av at ugressplanten blir fjernet i juni, rundt skoler, barnehager og der folk bor og oppholder seg. Planten blomstrer i juli og august, og det er da pollenet gir sterk allergi.

Pollenet fra burot spres nemlig kun 100–200 meter fra planten. Til sammenligning kan bjørkepollen spres flere mil. Det gjør det mulig å ta tak i problemet, og se resultater.

– Vi ser skoler og barnehager som må gå lenger vekk før de finner planter å luke, fordi de har vært med på aksjonen i 2–3 år, forklarer Sørby.

Bedre hvis det ikke er tørt

Tilbake på Konnerud fortsetter arbeidet med å fjerne burot fra området rundt fotballbanen.

– De sitter ganske hardt. Jeg må bruke to hender for å dra den opp, sier Nazifa Nazari.

Hun forteller at allergien påvirker hele familien. At de voksne går på jobb med influensasymptomer og at barna kan være slitne og syke når de går på skolen.

Fjerning av burot kan også virke forebyggende, ved at man ikke blir eksponert for burotpollen, og dermed ikke utvikler allergi. Dette er spesielt viktig for små barn. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Det er så hardt i jorda nå siden det er så tørt. Det er mye lettere å luke når det er fuktighet i jorda, sier Sørby.

Hun understreker hvorfor det er så viktig for allergikerne at man blir kvitt plantene allerede i juni.

– De blir altså sykemeldt. Det kan skje. Eller man går på jobb og er tung i hodet, øynene og nesa renner og man hoster, forklarer Sørby.