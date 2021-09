– Etter en flatehogst skjer det veldig mye. Da slippes det ut mye Co₂ i en periode før skogen begynner å bygge seg opp igjen.

Hun som sier dette er skogforsker Line Nybakken ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

Påstanden bygger på at trærne, som fanger Co₂, nå blir helt borte og skogbunnen får hard medfart av tunge skogsmaskiner.

En del steder blir også skogbunnen bearbeidet og topplaget endevendt med roterende maskiner etter snauhogsten, for å styrke tilveksten av nye trær, såkalt markberedning.

Skogforsker Line Nybakken ved NMBU er sikker på at skjer betydelige utslipp av Co₂ når det flatehogges. Nå vil hun finne ut hvor god tidligere flatehogd skog er til å binde og lagre karbon. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Samtidig er det enighet om at opptil 80 prosent av karbonet i norske skoger er lagret i bakken.

Men hvor store utslippene er etter en snauhogst, og om de kan regnes som klimafarlige, det er det usikkerhet om.

Slik binder skogen Co2, og slik slippes det løs igjen Ekspandér faktaboks Trærne fanger klimagassen Co2 gjennom fotosyntesen, som er en kjemisk prosess som bruker energi fra sollys til å omdanne karbondioksid (Co2) til organiske forbindelser som for eksempel karbohydrater. Planter, alger og blågrønnbakterier kan fotosyntetisere. Co2 frigjøres igjen når organisk materiale i jordbunnen brytes ned. Dette skjer blant annet ved hogst, da skogbunnen åpnes opp, og en forråtnelse starter. Dette påvirker i neste omgang konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren, og dermed øker drivhuseffekten. Omtrent 1/6 av de årlige klimagassutslippene skyldes avskoging og skogforringelse. Kilder: Store norske leksikon, Bjerknessenteret.

Krangelen om utslipp

Even Bergseng er skogsjef i Norskog, en organisasjon for de store skogeierne i landet.

– Jeg tror ikke det er enighet i forskningen om at vi får store utslipp av karbon ved flatehogst, sier han.

Det krangles høylytt mellom aktører i skognæringen og miljøorganisasjonene om hva som er riktig skogbruk med tanke på utslipp, biomangfold og hogstformer.

– Hvis det er riktig at flatehogsten fører til store karbonutslipp fra jord, så burde man slutte med flatehogst, legger han til.

I Naturvernforbundet sitter fagleder for naturmangfold og skogpolitikk Arnodd Håpnes.

– Skognæringen har fått politikerne til å tro at alt som har med skog og klima å gjøre skjer i trærne. Men det aller meste av karbonet ligger i bakken, og flatehogsten øker nedbrytingen og gir karbonutslipp, sier Håpnes.

Han mener at nye trær som plantes ikke vil binde karbon på mange år, og i mellomtiden slippes Co₂ ut i atmosfæren fra en åpnet hogstflate.

– Lukket hogst er bedre både for klima, biologisk mangfold og friluftsliv, legger han til.

Begreper i skogbruket Ekspandér faktaboks Flatehogst, eller bestandshogst - den mest brukte hogstformen i Norge i dag, der det meste av trærne tas ned, men det settes igjen kantsoner, nøkkelbiotoper, frøtrær og livsløpstrær.

- den mest brukte hogstformen i Norge i dag, der det meste av trærne tas ned, men det settes igjen kantsoner, nøkkelbiotoper, frøtrær og livsløpstrær. Lukket hogst/plukkhogst - Hogst som tar ut enkelttrær og lar en del trær stå igjen i ulikt omfang. Her blir det trær av alle alderstrinn i ett og samme område, som hugges etter hvert som de blir store nok.

- Hogst som tar ut enkelttrær og lar en del trær stå igjen i ulikt omfang. Her blir det trær av alle alderstrinn i ett og samme område, som hugges etter hvert som de blir store nok. Markberedning - en metode for å harve opp skogbunnen for skaffe spirebetingelser for skogfrø eller gode voksebetingelser for skogplanter. Skjer ved å fjerne det øverste laget av mose og humus, slik at frøet kommer ned i mineraljorden under.

- en metode for å harve opp skogbunnen for skaffe spirebetingelser for skogfrø eller gode voksebetingelser for skogplanter. Skjer ved å fjerne det øverste laget av mose og humus, slik at frøet kommer ned i mineraljorden under. Nøkkelbiotop - et område som er særlig viktig for bevaring av det biologiske mangfoldet, fordi det inneholder naturtyper eller plante- og dyrearter, signalarter, som er sjeldne i landskapet

- et område som er særlig viktig for bevaring av det biologiske mangfoldet, fordi det inneholder naturtyper eller plante- og dyrearter, signalarter, som er sjeldne i landskapet Livsløpstrær - trær som skal stå urørt i skogen slik at de kan gjennomføre hele sitt naturlige livsløp.

- trær som skal stå urørt i skogen slik at de kan gjennomføre hele sitt naturlige livsløp. Frøtrær - gjensatte trær har som oppgave å forsyne hogstområdet med frø slik at man slipper å plante.

- gjensatte trær har som oppgave å forsyne hogstområdet med frø slik at man slipper å plante. Kantsone - trær som settes igjen som landskapselement og skjerming for erosjon til vassdrag. fungerer også som viktige viltkorridorer, siden flere viltarter følger vassdrag der de kan gå skjult av trær og busker.

- trær som settes igjen som landskapselement og skjerming for erosjon til vassdrag. fungerer også som viktige viltkorridorer, siden flere viltarter følger vassdrag der de kan gå skjult av trær og busker. Bonitet - hvor gode vekstforhold det er for trær i et skogsområde.

- hvor gode vekstforhold det er for trær i et skogsområde. Biologisk mangfold (biomangfold) - et begrep på omfanget av levende organismer i et område, som oftest målt i antall arter.

Skal granske gamle hogstflater

Hvis krangelen mellom skognæringen og miljøorganisasjonene skal stilne, må det fakta på bordet.

Det ønsker Line Nybakken på NMBU å bidra til gjennom prosjektet Ecoforest.

– Vi skal ta for oss par av skoger i samme områder, der en har blitt flatehogd for rundt 70 år siden og en annen aldri har blitt flatehogd. Så skal vi måle karbonlageret i jorda, opptak og utslipp av karbon, og se på hva det biologiske mangfoldet har å si for karbonlagringsevnen.

Nå er hun og kolleger i gang med å finne slike par av skoger på Østlandet. Så gjenstår den vitenskapelige granskingen.

Men uansett mener hun ikke at all flatehogst bør opphøre. Skog som har vært flatehogd tidligere, kan like gjerne kan bli det i fremtiden også, mener Nybakken.

– En skog som har vært flatehogd, med trær som er like gamle, er vanskelig å gjøre om til en variert skog med høyt biomangfold igjen. Mens skog som ikke har vært flatehogd har variasjon som er viktig for biomangfoldet, samtidig som den lagrer mye karbon. Den bør kanskje stå eller hogges på andre måter.

Om Ecoforest-prosjektet Ekspandér faktaboks I prosjektet EcoForest vil forskere fra Universtietet i Oslo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, Norsk institutt for naturforskning, NINA, og Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, jobbe sammen med partnere fra skogsektoren (Skogeierforbundet, NORSKOG, Oslo Kommune skoger) og interesserorganisasjonene World Wildlife Fund, WWF, og Sabima. Målet er at de sammen skal evaluere effekten av flateskogbruket og få en felles forståelse for hva for hva et bærekraftig skogbruk innebærer. Kilde: NMBU/Line Nybakken

Tre erstatter betong og stål

Skognæringen viser ofte til at tømmeret som tas ut av norske skoger, brukes til å lage bygninger og konstruksjoner av tre, som ellers hadde blitt laget av lite miljøvennlig betong og stål.

– Det gir et viktig klimabidrag at det settes opp trebygninger som kan stå i mange år, sier Even Bergseng.

En hogstmaskin gjør vei skogen i Follo, sør for Oslo. Det tas ut noe mer tømmer i år enn normalt og flatehogst er den mest utbredte hogstformen. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Nå er det også mangel på trevirke i verden, som følge av store barkbilleangrep i flere land og mye byggeaktivitet. Det har samtidig ført til en voldsom prisoppgang på trevirke.

Det har i neste omgang ført til mer hogst i norske skoger, og mer eksport av trevirke.

Da mener Norskog at flatehogst er det beste.

– Det er det mest økonomiske og effektive. Så har vi klare regler for at det skal tas mange hensyn, blant annet til friluftsinteresser og biomangfold.

Men det er også enighet om at det ikke blir stort biomangfold igjen på en hogstflate.

Også skognæringens største aktører er åpen for å endre praksisen noe.

– Vi må bli flinkere til å finne områder der lukket hogst er den mest egnede hogstformen, også fordi det kan gi best økonomi for skogeieren noen steder. Der har vi ikke vært flinke nok de siste tiåra.