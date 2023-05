Kvinne siktet for drap i Oslo: – Ingenting tyder på at det er tilfeldig

En kvinne er siktet for dra på en mann i 20-årene i Oslo.

– Vi vet ikke helt relasjonen foreløpig. Vi jobber med å kartlegge det, men det er en form for relasjon, uten at vi akkurat har detaljene på det, sier innsatsleder Sven Bjelland.

Her fraktes den siktede kvinnen ut av leiligheten. Foto: Skjermdump

– Vi jobber videre med å få oversikt over om det er noen vitner som har sett dette her, sier innsatsleder Bjelland.

Som presiserer:

– Det er ingenting som tyder på at dette er en tilfeldig slik at det er fare for andre personer i området.

Søndag kveld er kriminalteknikerne på plass.

Kriminalteknikerne vil jobbe på stedet utover kvelden. Foto: Ida Laingen / NRK

Politiet rykka søndag ettermiddag ut til flere meldinger om at en skadet mann ble funnet på Grünerløkka i Oslo. Da de kom dit fant de mannen alvorlig skadd.

Kort tid senere ble mannen i 20-årene erklært død.