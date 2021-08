Siktet for mordbrann i Skedsmo

En mann i 60-årene er siktet etter boligbrannen på Skedsmokorset 3. august, der en person døde.

Mannen er varetektsfengslet i en uke, skriver Romerikes Blad. Kjennelsen er unntatt offentligheten. Politiet vil be om en forlengelse av varetektsfengslingen i dag.

I en pressemelding skriver politiet at tekniske og taktiske etterforskningsskritt har ført frem til siktelsen. Funn på branntomta gjør at politiet anser brannen for å være påsatt. Av hensyn til den pågående etterforskningen vil ikke politiet kommentere disse funnene nærmere i dag.