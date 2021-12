– En person er innlagt med det som er beskrevet som livstruende skader som følge av bruk av stikkvåpen, opplyser politijurist Jan-Thomas Lunde i Øst politidistrikt til NRK.

Politiet fikk melding om en alvorlig voldshendelse i nærheten av ishockeyhallen Sparta Amfi tidlig søndag morgen.

De rykket ut med flere ressurser.

– Vi fikk melding 04.56 om en grov voldshendelse i Sarpsborg, ikke langt fra sentrum. To personer er fraktet til sykehus med skader, sier Lunde.

Voldshendelsen skal ha skjedd utendørs. Foreløpig er to personer pågrepet i saken.

– De to er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette.

Alle de involverte er menn i 20-årene.

Kniv, planker og jernstenger

Ifølge politiet ble det brukt både kniv, planker og jernstenger i hendelsen. Politiet utelukker ikke flere pågripelser.

– Faktum er at det er snakk om flere involverte, hvor det er benyttet slagvåpen i form av planker, trolig jernstang, og vi antar også at kniv har vært benyttet. Det er blant annet årsaken til at vi kategoriserer dette som en alvorlig voldshendelse, sier operasjonsleder Gisle Sveen til NRK.

Etterforskere fra politiet jobber på stedet søndag formiddag. Foto: Petter Larsson/NRK

En av de to som ble skadd i hendelsen har livstruende skader. Begge er sendt til Sykehuset Østfold.

– Den andre skal ikke være alvorlig skadet, sier Lunde.

Sperret av område utendørs

Søndag formiddag er området ved Sparta Amfi sperret av og store ressurser fra politiet jobber på stedet.

Det er to menn i 20-årene som er pågrepet.

– De knytter seg til saken gjennom blant annet vitneopplysninger. Disse opplysningene gir grunn til å tro at de har hatt noe med dette å gjøre, sier Lunde.

– Foreløpig er dette svært uoversiktlig, men vi tenker det kan være flere involverte her.

Det er foreløpig uklart hvilken relasjon de pågrepne og skadde har til hverandre. Men politiet opplyser til NRK at flere av dem er hjemmehørende i Sarpsborg.