Siktet etter skyting løslates

Politiet velger i dag å løslate mannen som er siktet etter skytingen på Trosterud i slutten av august.

– Etter grundige vurderinger anser vi mistanken mot mannen som svekket, politiet anser derfor at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å be om at han blir varetektsfengslet, sier Grete Lien Metlid ved Oslo politidistrikt.

De to fornærmede er fortsatt under behandling og har alvorlige skader. Begge er avhørt.

Etterforskningen pågår for fullt og saken er svært høyt prioritert.

– Nå er vi en ny fase hvor vi må fortsette med innhenting av informasjon og være ute i området, sier Metlid.

De fornærmede og pårørende er orientert om løslatelsen.

– Jeg kan bekrefte at han blir løslatt. Han har hele tiden vært klar på at han ikke har noe med saken å gjøre, sier forsvareren til mannen, Celine Krogh Fornes og legger til:

– Det er en påkjenning å bli pågrepet for noe man ikke har noe med å gjøre. Han har samarbeidet med politiet fra første stund og er lettet over at han er løslatt.