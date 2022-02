En mann i 30-årene er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Ski onsdag kveld.

Han framstilles for varetektsfengsling på fredag, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.

Ifølge politiet skal det ha vært en konfrontasjon før knivstikkinga, som eskalerte.

– Vi jobber nå med å klarlegge de nærmere omstendighetene rundt dette, og hva som skjedde på stedet. Det fremstår imidlertid som at de fornærmede er tilfeldige ofre, skriver politiet.

En tredje person har også status som fornærmet, men er ikke fysisk skadd.

– Han var sammen med de to andre skadde, så vidt vi vet. Og det er grunnen til at han har fått status som fornærmet hos oss, at han var såpass nær det som skjedde, sier politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye.

Skal avhøres i dag

Den siktede mannen er fortsatt ikke avhørt. Planen er å gjøre dette i løpet av dagen. Per nå sitter han i sentralarresten på Grålum i Sarpsborg kommune.

Advokat Ann Gunn Edvardsen er oppnevnt som forsvarsadvokat for mannen, men har ikke fått snakket med ham ennå.

To gutter i tenårene ble skadd og er innlagt på sykehus med skader.

– Begge skal, etter det vi kjenner til, være stabile. En av de to er hardt skadd, og den andre er moderat skadd, sier politiinspektør Reinholdt-Østbye til NRK.

Prøver å finne ut hva som skjedde

Både i går kveld og i natt har politiet jobbet på stedet for å finne ut hva som skjedde.

– Vi er kjent med at det skal ha vært en form for konfrontasjon som eskalerte, mellom siktede og de to fornærmede. Men de nærmere omstendighetene om hva som skjedde og i hvilken rekkefølge, det er det vi undersøker nå, blant annet gjennom avhør og innhenting av andre bevis, sier Reinholdt-Østbye.

Stor utrykning

Politiet fikk melding om knivstikkinga klokka 19.18 onsdag kveld.

De rykket ut med flere enheter, og fikk også hjelp fra beredskapstroppen.

Ifølge vitner NRK snakket med på stedet, startet det hele da ei kvinne kom ut av en bygning, etterfulgt av en mann med kniv.

To menn på gata skal ha forsøkt å bryte inn for å avverge at kvinnen ble knivstukket. Da oppsto det et basketak, og de to mennene ble selv knivstukket.

Politiet kan foreløpig verken bekrefte eller avkrefte dette hendelsesforløpet.