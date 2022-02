Sikter kommunen etter Gjerdrum-skredet

Politiet sikter Gjerdrum kommune for manglende oppfølging av varsler, i forbindelse med leirskredet som fant sted i desember 2020.

Det kommer fram i en pressemelding fra Øst politidistrikt.

Ti personer og et ufødt barn omkom i skredet.

– Siktelsen sier ikke at kommunen aktivt har forårsaket noe skred, eller at det har vært feil i utbyggingsplanlegging eller planprosesser, heter det fra politiet.

Saken er sendt over til Statsadvokaten i Oslo, som vil behandle saken videre.

Det vil ta noe tid, opplyste statsadvokat Andreas Schei overfor NRK tidligere onsdag.

Overrasket – men vil være åpne

– Vi tar det på største alvor. Vi er overrasket over denne vendingen og at vi er siktet. Samtidig er vi glade for at det blir undersøkt på en god måte. Vi er ute etter gode svar, sier Gjerdrum-ordfører Anders Østensen til NRK

Politiet viser til tolv bekymringsmeldinger som de mener kommunen burde reagert på.

Dette er kommunen siktet for Ekspandér faktaboks Politiet har siktet Gjerdrum kommune for overtredelse av straffelovens paragraf 150 (gammel straffelov) og paragraf 173c (ny straffelov). De viser også til naturskadelovens paragraf 20. Der står det: «Kommunen plikter å treffe forholdsregler mot naturskader slik som bestemt i plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav a og § 28-1, samt ved nødvendige sikringstiltak. Med naturskade menes naturskade slik det fremgår av naturskadeerstatningsloven § 4 første ledd.» Siktelsen går på at kommunen har hatt manglende oppfølging av varsler. Siktelsen sier ikke at kommunen aktivt har forårsaket et skred, eller at det har vært feil i utbyggingsplanlegging eller planprosesser. Ifølge en pressemelding fra Gjerdrum kommune har ingen kommuner tidligere blitt straffet etter den aktuelle bestemmelsen i naturskadeloven.

Til tross for den overraskende siktelsen, sier ordføreren at kommunen vil fortsette å jobbe for å få fram informasjon om saken.

– Vi går nøye gjennom hva som ble gjort og ikke gjort, og sikre at vi lærer av dette for å forhindre at noe lignende kan skje igjen. Vi intensiverer nå arbeidet med å finne ut hva kommunen har gjort i disse områdene gjennom de siste 20 årene. Jeg har lovet de etterlatte og de som sto midt i de dramatiske hendelsene at vi skal gjøre alt som står i vår makt for å komme til bunns i dette, sier Østensen i en pressemelding.

Vi har snakket med fire ungdommer mellom 17-19 år fra Gjerdrum om hvordan kvikkleireskredet har påvirket dem og bygda. De har hatt korona pandemi og en tragedie i lokalsamfunnet på samme tid. De har vært redde og usikre, men har samtidig bidratt på forskjellige måter. De opplever at felleskapet til andre er styrket. Når de blir voksne, vil de helst bo på fjell.. Du trenger javascript for å se video. Vi har snakket med fire ungdommer mellom 17-19 år fra Gjerdrum om hvordan kvikkleireskredet har påvirket dem og bygda. De har hatt korona pandemi og en tragedie i lokalsamfunnet på samme tid. De har vært redde og usikre, men har samtidig bidratt på forskjellige måter. De opplever at felleskapet til andre er styrket. Når de blir voksne, vil de helst bo på fjell..

Får advokathjelp

Gjerdrum kommune har hatt advokathjelp fra Jan Fougner. Nå blir han kommunens forsvarer i saken.

– Det representerer en veldig tilleggsbelastning som det skredet representerer. Det er veldig tungt for kommunen. Samtidig er kommunen veldig overrasket. De har ikke blitt foreholdt noe fra politiet underveis, og ikke vært mistenkte. De har ikke hatt forsvarer, så dette kom som en overraskelse, sier Fougner til NRK.

I ukene som kommer vil kommunen jobbe for å imøtegå det som kommer fram i siktelsen, ifølge advokaten.