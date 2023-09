Sier ja til sin Elisabeth

Vielsen finner sted i Bragernes kirke i Drammen lørdag ettermiddag. Selve festen holdes i Børsen festlokaler senere på kvelden.

Ifølge Drammens Tidende det vil være rundt 120 gjester, og paret skal ha fem forlovere hver.

– Jeg synes tradisjoner er veldig fint. Å være gift, og selve feiringen ser jeg frem til, fortalte Ingebrigtsen til NRK tidligere denne måneden.

Friidrettsstjernen innrømmer at han ikke har vært veldig deltakende i bryllupsforberedelsene.

– Jeg bidrar med godt humør, og mye god dans, fortalte en smilende Ingebrigtsen.

Bryllupsfesten arrangeres i Børsen festlokaler. Foto: Kate Barth Nilsen / NRK

– God på dansegulvet

Hans kommende ektefelle ser frem til å bli smidd i hymens lenker.

– Vi har levd tett sammen i mange år, men det er en fin ting å være gift. Jeg er veldig glad i bryllup, fortalte Asserson til NRK.

Festlokalene i Drammen har en egen ballsal. Det har vært viktig for paret.

– Jakob er veldig god til å være på dansegulvet. Han sier ikke nei til en god fest, og kommer til å være på dansegulvet hele kvelden, sa Asserson.

Selv ikke bryllupet legger en demper på idrettsstjernens løpelyst.

– Han prøvde seg og spurte om vi kunne ta noen dager på bryllupsreisen, for så å dra på gateløp, og dra tilbake igjen. Det skjer ikke, fortalte Asserson.

Vielsen finner sted i Bragernes kirke i Drammen. Foto: Harald Inderhaug / NRK

– En vakker katedral

– Det er en ære å få lov til å vie disse to, sier kapellan Margrete Schmidt Johansen, som innrømmer at hun ikke er spesielt sportsinteressert.

Presten tror likevel vielsen blir en spesiell opplevelse.

Kapellan Margrete Schmidt Johansen skal vie paret. Foto: Den norske kirke / Privat

– Det er mange flotte par jeg har fått lov til å være prest for, men jeg vet ikke om jeg noen gang har viet så profilerte mennesker. Det viktigste er å høre at paret sier ja til hverandre, og at jeg får gitt Guds velsignelse over det livet de skal ha sammen, sier Johansen.

Hun tror kjendisbryllupet vil bidra til å sette Drammen på kartet.

– Hele Drammen er stolte av Bragernes kirke. En vakker katedral som gir en fin ramme for brudeparet. Dette løfter hele Drammen, sier Johansen.