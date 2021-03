Setter opp sikkerhetssone på 300 meter rundt brennende båt

Nødetatene fikk torsdag ettermiddag melding om brann i en katamaran som lå til havs vest for øya Nordre Søster utenfor Fredrikstad i Østfold.

Det var fire personer ombord. Klokken 16.43 meldte politiet at alle var evakuert uskadde fra båten.

– Det har oppstått brann om bord et fartøy med fire personer om bord. De har varslet med et mayday og det har vi mottatt og sendt ut en rekke ressurser, sa redningsleder Per Hognaland ved Hovedredningssentralen til NRK.

Katamaranen befant seg vest for øya Nordre Søster i Oslofjorden.

Har satt opp sikkerhetssone

Katamaranen MS «Brim» er en hybridbåt, som betyr at den kan drives av både batteri og diesel. Varmgang i batteriet skal være årsaken til brannen.

Torsdag kveld ble den slept til kai i Tønsberg der den ble møtt av lokalt brannvesen. Politiet melder i 21.30-tiden at brannvesenet fortsatt ikke har kontroll på brannne.

«Brannen i batteriene er ikke slokket, og temperaturen i dem stiger», skriver de på Twitter.

Politiet har derfor besluttet å sette opp en sikkerhetsgrense på 300 meter fra der båten ligger ved kai. Det anbefales også at bolighus i nærheten lukker igjen vinduet.

Politiet har satt opp vakthold på stedet.

Prøvde å slukke selv

Den 24 meter lange katamaranen har plass til 146 passasjerer. Tidligere i dag la den ut fra Fredrikstad før brannen oppsto i Oslofjorden.

Mannskapet drev selv med brannslukking ombord da de fikk hjelp av nødetatene. Det var kuling i området da nødmeldingen kom.