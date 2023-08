Varsle

Er du vitne til dårlig dyrehold bør du melde fra. Alle har varslingsplikt til Mattilsynet. Send inn tips på deres nettside. Kontakter du Dyrebeskyttelsen Norge politianmelder de forholdene. Du kan også ta direkte kontakt med politiet.

Dokumenter

Ta bilder og videoer. Send inn informasjon. Da er det lettere å gå inn i saken.

Si ifra

Hvis man er i den situasjonen at man kan si ifra til eier, så er det en hyggelig måte å gripe inn på. Tips om å ta med hunden på valpekurs eller gi bort kaninen til noen som kan ta vare på den.

Pass dyret først

Før du skaffer deg et dyr bør du prøve å passe det først. Drar man i en butikk eller hjem til noen for å se på et dyr, blir man fort forelsket. Det er viktig å være klar for å ha ansvar for dyret i eget hjem.