Mangel på hurtigtester – nå skal de store kommunene få flest

Frem til nå har kommunene fått en fordeling av hurtigtester ut ifra innbyggertall og hva kommunene selv har bestilt.

– Men så har nok enkelte kommuner bestilt mer enn de trenger. Andre har kanskje vært litt trege med bestillingen. Det er også sånn at behovet for hurtigtester er mye større på Østlandet enn i andre regioner, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Til VG sa Helsedirektoratet denne uka at etterspørselen etter hurtigtester nå er mye høyere enn tilbudet.

De har rett og slett for få tester i forhold til behovet. Det er en av grunnene til at de nå vil ha en ny fordeling.

Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, sier at de jobber med en fast løsning for å skjevfordele hurtigtester ut til kommunene. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Nytt system for utdeling av hurtigtester

Helsedirektoratet har kommet med et nytt midlertidig system som skal hindre at noen kommuner ikke får gjennomført testregimet, mens andre sitter med store lagre.

Hvor mange tester hver kommune nå får er regnet Ut fra hvor mange tester kommunene har igjen på lager og innbyggertall.

Oslo, Drammen og Asker er noen av kommunene som får flest antall tester i forhold til innbyggertall.

Listen over hvilke kommuner som får hurtigtester i første runde ble sendt ut i et brev fra direktoratet.

Denne runden skal det sendes ut 1,6 millioner tester.

Oslo alene får over 500.000 av dem.

Den første utsendelsen nå hvor hurtigtestene skjevfordeles er en del av en midlertidig løsning. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Vil heller masseteste enn å innføre gult nivå

På grunn av høy smitte den siste tiden har etterspørselen for hurtigtester økt.

I Oslo vil de bruke hurtigtestene når de massetester elever ved skolene.

– Vi vurderer å utvide massetestingen, men da er det et problem med tilgang på tester. Regjeringen må stille opp og sørge for at Oslo får flere tester, vi har meldt det inn som et behov, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

I Oslo vil de bruke hurtigtestene hyppig på skolene i stedet for å gå over på gult nivå, sier skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV. Foto: Annika Byrde / NTB

Oslo har et ønske om å utvide massetestingen til elever i 1.–4. trinn også, men da trengs det flere hurtigtester.

Og hurtigtestene brukes til mer enn massetesting av elever.

Ifølge retningslinjene skal de gis til folk med milde symptomer eller som har hatt nærkontakt med en smittet.

Flere kommuner tomme

Også flere andre kommuner melder om at det er et stort behov for hurtigtester og at de er i ferd med å gå tomme.

Til VG sier kommuneoverlegen i Hurdal og Eidsvoll at det ikke har nok hurtigtester. De kan derfor ikke følge helsemyndighetenes retningslinjer.

Ifølge avisen har Drammen kun en ukes forbruk igjen av hurtigtestene.

Og NRK har omtalt at Asker var tomme for hurtigtester tirsdag, men de fikk nødlevering onsdag 9. desember.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Jobber med en fast løsning

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at flere kommuner fram til nå har hatt vesentlig flere hurtigtester totalt sett enn det som har vært forbruket i kommunene.

De jobber nå med en mer langsiktig løsning.

– Derfor jobber vi med et nytt system som skal være mye mer spisset ut fra det behovet man faktisk har, sier Nakstad.

Systemet skal også gjøre det enkelt for kommunene å rapportere inn hvor mange hurtigtester de har behov for.

– Vi jobber også med hvordan vi skal bestille flere tester hvis behovet blir enda større nå med omikron, sier Nakstad.

Innen nyttår forventer direktoratet å få inn 8 millioner hurtigtester som skal sendes videre til kommunene.