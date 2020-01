Folk vil ha pigger på hålkeføret

– Jeg kan gå litt med de jeg har enda, men de er slitt. Plutselig glipper det og da ligger jeg der.

Fritz Treu er en av veldig mange som er redde for å skli og falle på isen. Den siste tiden har vinteren i Sør-Norge vært mild, noe som skaper skøytebaner rundt om på gårdsplasser og veier.

Fritz Treu har måttet prøve flere steder for å finne brodder. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Nå er derfor Treu på handletur, på utkikk etter noe som kan sko han mot det glatte føret.

– Jeg var først på et annet senter, men der var det utsolgt, sier Treu.

Og utsolgt er det mange steder. Alle sportskjedene NRK har snakket med bekrefter at salget av piggsko og brodder har økt fra vinteren i fjor, men av konkurransehensyn ønsker ingen av dem å gå ut med konkrete salgstall.

På Kongsberg har det i flere butikker vært helt utsolgt for blant annet brodder, ifølge Laagendalsposten.

Mange har kjøpt seg piggsko i vinter for å føle seg tryggere på hålkeføret som har vært på østlandet. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Selger 4–5 produkter daglig

På Tri-Sport i Drammen kan fagansvarlig for skotøy, Erik Saugerud, fortelle at de merker at slike skoprodukter har blitt populært. Salget deres av piggsko økte med 66 prosent på et år, fra siste kvartal 2018 til siste kvartal 2019.

– Det har blitt mer kjent blant folk hvor bra piggsko her. De ser sikkert at dette er noe de kommer til å få bruk for kommende vinter også, forteller Saugerud.

Hos Tri-Sport har de satt piggskoene på paller med en gang man kommer inn i butikken, ettersom det gjerne er dette mange folk spør etter. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

På andre siden av byen, på CC Vest kjøpesenter, flyr også folk ned dørene for å skaffe seg beskyttelse mot hålka.

Nicolai Bergmann, salgsleder i skoavdelingen på G-Max. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Vi har jo de som er føre var, og handler piggsko nå før de eventuelt ramler. Også er det noen som kommer etter at de har ramla. Og da skal de i hvert fall ha.

Det forteller Nicolai Bergmann, som er salgsleder i skoavdelingen på G-Max.

Fra oktober til desember, har solgte hans butikk over 150 par piggsko og 250 par brodder. Det er mellom 4 og 5 hver eneste dag.

– Totalt sett har vi en økning, forteller Bergmann.

Endelig hører folk

Legevaktsjef Liv Heidi Brattås Remo. Foto: Dana Khalouf / NRK

Hos legevaktene rundt om i landet er det nå høysesong for fallskader, og det utrolige hålkeføret ute gjør det ikke noe mindre hektisk. Liv Heidi Brattås Remo er legevaktsjef i Drammen, og hun blir glad for å høre at sportsbutikkene selger ut brodder og piggsko.

– Det er bra folk har begynt å høre. Mange av de skadene vi får inn her på vinterstid kunne vært unngått med riktig skotøy.

Legevaktsjefen opplever spesielt at mange unge går for dårlig skodd ute på glatt føre.

– Men du er ikke kjerring selv om du går med brodder. Det er ikke kult med hull i hodet.