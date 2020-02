Seks skjærer på fuglefylla

Onsdag ringte en mann til Vestby dyreklinikk og fortalte at han hadde funnet seks syke skjærer.

Skjærene kom ravende mot ham i hagen. De klarte ikke gå ordentlig, de vagget og mistet balansen. Han fikk samlet dem sammen i ei pappeske og kjørt dem til dyrlegen i Vestby. Veterinær Ingvild Mæhle sier at skjærene var veldig slappe.

– Hvordan skjønte dere hva som var fatt med dem?

– Det var måten de var på. De var så omtåket. Noen lå på siden. De var tydelig påvirket av noe. Siden de ble funnet under et rognebærtre er det mest sannsynlig at de har spist gjærede bær og blitt fulle av det.

Ravende elg

Veterinær Ingvild Mæhle sier at det ikke er uvanlig at fugler spiser gjærede rognebær. Noen fugler klarer fortsatt å fly, men bomser inn i vinduer og vegger, litt sånn som mennesker kan komme til å gjøre. Eller griseknoen på Katthult, hønsene og Emil sjøl, etter at de hadde tatt for seg av kirsebærlikør-restene til mor Alma.

De seks skjærene i Vestby var gått helt ned for telling og ble liggende på bakken.

– Ligger de på bakken kan de fryse ihjel fort, og de er et lett bytte for katter.

Etter at skjærene kom i hus ble de lagt på varmematte og fikk pleie og omsorg. En av dyrepleierne på klinikken tok dem med hjem på ettermiddagen og ga dem vann og næring til de var rede til å fly av gårde neste dag.

Det er ikke bare fugler som spiser alkoholholdig mat. Det hender også at elgen får seg en rus, sier Ingvild Mæhle, veterinæren i Vestby.

– På høsten er det ikke uvanlig at elg som har spist nedfallsfrukt raver rundt og oppsøker mennesker. De kan være aggressive.

Fulle dromedarer

At andre skapninger enn mennesker oppsøker rus er godt kjent blant de som er eksperter på dyreadferd, sier Einar Strømnes zoolog, ansatt ved Naturhistorisk museum. Han kjenner ikke til forskning på fenomenet, men sier at det er mange observasjoner som tyder på at dyr og fugler vet at frukt og bær kan gi rus.

– I oaser i ørkenstrøk samles dromedarer, kameler, apekatter og strutser rundt gjærede dadler. Det virker som de syns det er gøy. Det er ikke noen grunn til å tro at det er anderledes med skjærer.