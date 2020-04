Seks nye uker med stengt jernbane i sommer

– Det vil ikke være mulig å gjøre noen endringer i planene for 2020, sier Hanne Bertnes Norli, direktør for marked og samfunn i Jernbanedirektoratet.

Årsaken er at planene er lagt for lang tid siden.

Bane Nor, direktoratet og selskapene som kjører togene har gått gjennom periodene hvor det er stengt for togtrafikk. Dette har rammet passasjerene aller mest om sommeren.

I 2019 sa samferdselsministeren at passasjerene må få et bedre tilbud og at man må prøve å få til kortere perioder med buss for tog.

KREVENDE: – Det er ingen kvikk fiks på dette, dessverre. Men vi opplever en stor omsorg for kundene i hele sektoren etter denne evalueringen, sier Hanne Bertnes Norli, som er direktør for marked og samfunn i Jernbanedirektoratet. Foto: Martin Parker / NRK

Men dette koster mer – og mange steder er det heller ikke mulig, ifølge Norli.

– Jernbanenettet er i stor grad enkeltsporet og det er veldig vanskelig å gjennomføre disse prosjektene uten en ganske betydelig grad av stenging, sier hun.

Direktoratet har også gjennomført en kundeundersøkelse. Her kommer det frem at kundene heller ønsker redusert togtilbud enn buss for tog. Dette er noe de vil se nærmere på.

Evaluering av jernbanestenging Ekspandér faktaboks 2019 var det sommerstengt på jernbanen for 11. året på rad. Samferdselsdepartementet bestilte en rapport om slike stengninger. April 2020 kom rapporten med følgende anbefalinger; Begrense varighet

Begrense konsekvensene

Forbedre alternativ transport

Forbedre informasjon Kilde: Jernbanedirektoratet, Evaluering av sommerstengning og andre banestengninger.

Kundene vil ha mer informasjon

Rapporten fra Jernbanedirektoratet slår tydelig fast at Bane Nor har et ansvar for at folk kommer seg frem. I tillegg kommer det frem at kundene ønsker mer informasjon.

– Det legges ut masse informasjon på våre nettsider. Men vi kommer til å jobbe med å bli enda bedre på det. Forklare hva vi gjør og ikke minst hvorfor vi gjør det, sier Vibeke Aarnes, direktør for infrastruktur i Bane Nor.

Hun sier de forstår hvis kunder er skuffet.

– Vi har en enorm respekt for alle kunder og alle som ønsker å ta toget. Det er jo faktisk 200.000 som tar toget i snitt hver dag. Og de vil veldig gjerne ta tog og ikke annen transport og det er vi glad for og forstår. Derfor er vi i gang med en rekke tiltak der vi forsøker å redusere lengden på sommerstengningene.

Det er det sentrale østlandsområdet som blir hardest rammet av sommerstenging, spesielt Drammenbanen og Østfoldbanen. Årsaken til at jernbanen i Oslo-området har vært stengt 11 år på rad er vedlikehold og utbygging.

Ifølge Bane Nor må vi regne med sommerstenging også i mange år fremover. Lieråstunnelen mellom Asker og Drammen skal utbedres. Follobanen er under bygging og skal etter planen åpnes 2022.

Her kan du se hvilke strekninger det skal arbeides på.

2012: 12. juli i 2012. Denne sommeren gikk det buss for tog ettersom Jernbaneverket (som nå heter Bane Nor) holdt på med omfattende moderniseringsarbeider ved Oslo Sentralstasjon. Stasjonen ble stengt i seks uker. Foto: Aleksander Andersen / NTB scanpix

– Uheldig for de reisende

– Jeg synes dette er uheldig og beklager de ulemper dette medfører for de reisende. Vårt fokus er på å gjøre hva vi kan for å begrense stengningsperiodenes varighet, skriver samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en e-post til NRK.

Hareide mener bedre informasjon må på plass umiddelbart. De vil fortsette å legge stengninger til ferier.

UHELDIG: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener det er uheldig for de reisende når jernbanen blir stengt over lang tid. Foto: Fredrik Varfjell / Fredrik Varfjell

– Vi fortsetter å legge de lange stengningsperiodene til sommer, pinse og påske for å skjerme pendlerne mest mulig, samtidig som vi ser at dette fortsatt får konsekvenser også for pendlerne da perioden på seks uker er lengre enn fellesferien.

– Uforståelig for meg

Fungerende fylkesrådsleder i Viken, Halvard Ingebrigtsen (Ap), mener det må planlegges bedre.

– Sommerstengt jernbane skaper mye frustrasjon, det går ut over folks privatliv men også næringslivet, sier Ingebrigtsen.

2014: Togkaoset på Oslo S etter at Østfoldbanen ble stengt 28. juli 2014. Nå blir det en ny sommer med stengte jernbanestrekninger på Østlandet. Foto: HELENE HILLESTAD / NRK

Tognasjonen Sveits har klart å kombinere anleggsarbeid og trafikk på jernbanen.

– Vi vet jo at andre land klarer å få til vedlikehold på mye kortere tid, så her må det gå an å se på planleggingen slik at vi slipper så lange perioder med stengt jernbane som det vi har blitt vant med her til lands.

Hanne Bertnes Norli i Jernbanedirektoratet sier det er utfordringer i det norske systemet som gjør det vanskelig å følge etter andre land.