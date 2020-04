Seks nye korona-dødsfall i dag

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nok en pasient på Lovisenberg sykehus i Oslo har dødd etter å ha hatt koronaviruset. I tillegg er ytterligere en person død ved Sykehuset Innlandet og en person ved Oslo universitetssykehus. Det skriver VG.

Også i Bærum er et nytt dødsfall bekreftet. En beboer på et sykehjem i kommunen døde søndag, ifølge kommunen.

Kristiansand kommune melder at en beboer ved Presteheia omsorgssenter døde natt til mandag. Åtte personer er nå døde i Kristiansand etter å ha blitt smittet. Alle bodde på sykehjem.

– En vanskelig tid

Mandag morgen døde også en mann på Orkerød sykehjem i Moss.

– Vi har dessverre fått melding om et nytt dødsfall ved Orkerød sykehjem. Vedkommende er en mann i 80-årene og hadde fått påvist korona, forteller ordfører Hanne Tollerud i Moss kommune.

Dødsfallet er det fjerde ved sykehjemmet og det femte totalt i Moss. Kommuneoverlege Kristian Krogshus forteller at sykehjemmet er i en krevende situasjon.

– Vi vet at det for beboere, pårørende og ansatte nå er en vanskelig tid. Det er jobbet mye med smittevern ved Orkerød, men det er dessverre slik at mange har blitt smittet og vi vet at risikoen for alvorlig sykdom er stor hos sykehjemsbeboere, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Dermed har 171 personer dødd i Norge etter å ha fått påvist covid-19. Andelen døde er størst blant sykehjemsbeboere.