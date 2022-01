Mannen i 60-årene ble meldt savnet lørdag kveld da han ikke hadde dukket opp til avtalt tid og sted. Ingen hadde hørt noe fra mannen siden lørdag formiddag.

Lørdag kveld var været svært dårlig i fjellet, og leteaksjonen ble imidlertid avsluttet på natten i 0130-tiden på grunn av sikkerheten til letemannskapene. Søket ble gjenopptatt søndag morgen klokka 0830, og det ble satt inn snøskutere, åtte redningshunder og tre helikoptre fra politiet, Norsk Luftambulanse og Hovedredningssentralen.

Politiet ba også i dag om hjelp fra turgåere i området ved Skuggelivegen og terrenget rundt i håp om å finne mannen.

Ved 1540-tiden søndag ble mannen funnet omkommet av turgåere som fikk varslet politiet.

Ble funnet høyt til fjells

– Han ble funnet i et fjellområde ganske høyt til fjells, ved tregrensen ned mot Geilo, øst for Ustaoset, forteller operasjonsleder hos politiet i Sør-Øst, Øystein Eikedalen.

Eikedalen forteller at politiet og letemannskapene samarbeidet med Hol kommune.

– Vi hadde et bra samarbeid med kommunen. Blant annet ble det sendt ut en sim-varsling, det betyr at alle som er i området der leteaksjonen foregår, får en tekstmelding om at det pågår et søk, og at de ble bedt om å være oppmerksomme, forteller Eikedalen.

Pårørende er varslet.