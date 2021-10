– Jeg synes det var viktig å få legge ned noen blomster, og noen lapper med beskjeder til familiene om at vi ser dere, vi støtter dere og vi tenker alltid på dere.

Savannah Svebakk-Bøhn var syv år gammel da storesøsteren Sharidyn ble drept på Utøya. Da mange i Norge gikk i rosetog i 2011, ventet familien hennes fortsatt på bekreftelsen fra politiet om at Sharidyn var død.

Hun fikk dermed ikke tatt del i den kollektive sorgen. Derfor tok hun lørdag turen fra Drammen for å legge ned roser på torget i Kongsberg.

– Det minner meg litt om hvordan det var å miste søsteren min, sier hun foran det store rosehavet.

– Jeg håper dette er et tegn på at alle kommer til å rette tankene sine mot familiene, og ikke på hendelsen. Vi må være der for familiene og støtte dem.

Savannah Svebakk-Bøhn la ned tre roser med beskjeder som «Vi tenker på dere» og «Alltid i våre hjerter». Foto: Olav Rønneberg / NRK

Sogneprest: – Kloke ord

– Det var kloke, fine og gode ord. Jeg tenker at i den situasjonen så er det kanskje det aller viktigste. Nå må vi ta vare på hverandre, sier sogneprest Reidar Aasbø.

Reidar Aasbø er sogneprest i Kongsberg. Foto: Morten W. Røkeberg / NRK

Han forteller at selv om kommunen har både kriseteam, åpen kirke og andre støtteapparater, så er innbyggerne i byen viktigst.

– Det aller viktigste er at vi har en stor by, med masse flotte folk, som nå må ta vare på hverandre og på alle de som har tunge og vanskelige opplevelser, sier Aasbø.

Mens noen har hatt behov for å ha noen å snakke med, mener sognepresten det for mange har vært viktig å legge ned blomster og tenne lys for å vise at denne sorgen også angår dem.

– Og noen har hatt behov for å komme til kirken. Bare sitte i stillhet og kanskje tenne et lys. Det er mange forskjellige behov.

Søndag leder han sørgegudstjenesten i Kongsberg kirke. Dit kommer kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit.

– Det er en viktig anerkjennelse av at dette er noe som preger byen her, men som også preger hele landet, sier Aasbø.

Ble redd da hun fikk høre hva som hadde skjedd

Savannah Svebakk-Bøhn forteller at hun umiddelbart ble redd da hun hørte om det som hadde skjedd på Kongsberg. Redd for at andre skal måtte gå gjennom det hennes familie har opplevd.

– Jeg ble veldig redd. Jeg vil ikke at noen andre som er på min alder skal gå gjennom det samme som jeg har gått gjennom, eller at et barn skal vite at de har mistet sin mamma, pappa, bestemor eller bestefar, sier hun og legger til:

– Det er veldig skummelt å vite at det har faktisk skjedd. Jeg håper bare at de får nok støtte i de kommende ukene, månedene og årene.

Sammen med resten av familien la Savannah lørdag ned roser Foto: Olav Rønneberg / NRK

Hun håper også at de etterlatte vet at alle tenker på dem og vil dem vel, og at de vet at de kan spørre hvis de trenger hjelp.

– Har du noen råd til dem som står rundt?

– Ikke tenk på mannen som gjorde handlingen. Han skal ikke få lov til å stå i lyset. Han skal bli lagt i skyggen. Vi skal tenke på de som døde. Og vi skal tenke på familien deres.

Hundrevis av blomster og lykter er plassert på torget. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK