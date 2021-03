Sau drept av ulv i Degernes

Tidlig onsdag morgen ble sauebonde Sissel Marie Gjerlaug møtt av et grusomt syn på beitet like utenfor sitt eget tun i Degernes i Rakkestad. To sauer lå døde etter å ha blitt angrepet av ulv.

– Jeg hadde ulven fem meter fra meg i stad. Vi har absolutt sett den og hatt nærkontakt med den i dag, sier Gjerlaug til NRK.

To sauer ble funnet døde. Foto: Petter Larsson/NRK

Sauene ble angrepet på beite på innsiden av et rovviltgjerde. Ulven løp da bonden kom, men den har fortsatt ikke funnet veien ut.

– Den har sirklet rundt og rundt en stund nå. Vi har skrudd av strømmen og åpnet alle grinder, men den har enda ikke funnet veien ut.

Angrepet er det første dødelige ulveangrepet i Østfold siden 2018.

Viltnemnda på vei

Viltnemnda er tilkalt for å bistå i å få ulven ut av beitet.

Her er ulven fotografert på innsiden av gjerdet. Foto: Øyvind Audsen Slettaøien

Statens Naturoppsyn (SNO) er allerede på stedet og undersøker de døde dyrene.

Rovviltansvarlig for Oslo, Akershus og Østfold i SNO, Ida Glemminge, bekrefter at det er en ulv som har drept sauene.