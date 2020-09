Sarpsborg skal kartlegge alle forsamlingslokaler

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– For meg er det viktig at vi får kartlagt dette så vi ser hvilket omfang det er snakk om, sier virksomhetsleder for byggesak, landbruk og kart, Jon Myrli i Sarpsborg.

Etter en markering av den muslimske høytiden asjura i et lokale i Skjeberg, økte smitten i flere Østfold-byer kraftig.

Rundt 170 mennesker var samlet i et lite forsamlingslokale, som ikke var godkjent av kommunen. Det er andre krav til ventilasjon, rømningsveier og brannsikkerhet i lokaler hvor folk skal samles, forklarer Myrli.

SKAL UNDERSØKE: Virksomhetsleder i Sarpsborg kommune, Jon Myrli sier de er opptatt av å undersøke om det er søkt bruksendring for forsamlingslokaler. Foto: Sarpsborg kommune

Nå ønsker kommunen å finne ut om det er andre lokaler som ikke er godkjent.

– Vi mottar ofte tips om mulige ulovligheter og det blir også da registrert fortløpende når vi får inn tips om det. Og da er det vår plikt å ta en runde og finne ut om de medfører riktighet.

Myrli sier de også mottok tips om lokalet i Skjeberg. Han sier koronasituasjonen og smitteutbruddet er en viktig årsak til at de nå skal undersøke andre lokaler.

Politiet har vært på befaring

Sarpsborg kommune varslet tidligere i uka at de har anmeldt trossamfunnet Al-Ghadir som holdt markeringen i Skjeberg.

Til tross for at ledelsen i det muslimske trossamfunnet Al-Ghadir forsikret at de hadde overholdt smittevernregler, så meldte deltakere på det samme arrangementet at dette ikke hadde vært fulgt opp godt.

Politiførstebetjent Niels Lund sier de er i gang med etterforskning av saken.

– Så langt har vi vært på en befaring der ute for å skaffe oss litt oversikt over lokalene og ta noen bilder.

SMITTEVERN: På forsamlingslokalet i Skjeberg er det hengt opp en plakat hvor det oppfordres til å følge smittevernrådene. Foto: Tor René Stryger/NRK

Politiet planlegger nå avhør av styret i trossamfunnet og styrets leder. Lund sier denne typen saker er noe politiet har lite erfaring med.

– Nå er det veldig nytt for oss også å etterforske covid-19-saker, det er ikke noe vi har drevet med før.

Lederen for det muslimske trossamfunnet, Sadiq Baker Alezairjawi, skriver i en tekstmelding at de samarbeider med politiet.

– Vi har samarbeidet bra med kommuneoverleger og med Sarpsborg kommune i forrige uke. Og vi skal samarbeide på samme måte med politiet.

MANGE SMITTEDE: I Sarpsborg har omlag 95 personer blitt smittet etter markeringen av en muslimsk høytid. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix8BIM

Smitten øker i Østfold

Siden 29. august har 172 personer fått påvist koronasmitte i Fredrikstad. Det ble torsdag meldt om åtte nye smittetilfeller.

I Sarpsborg var det fem nye tilfeller torsdag. Om lag 95 smittetilfeller i byen knyttes til markeringen.

I Indre Østfold er til sammen 26 smittetilfeller sporet tilbake til markeringen. Her skal nå nærmere 900 elever testet for korona etter smitteutbruddet.

STENGT: Mysen skole holder stengt denne uken. Alle elevene skal koronatestes. Foto: Vidar Tangerud / NRK

– Nå er det ganske dramatisk, når det blir mange elever som rammes, sa kommuneoverlege Jan Børre Johansen i Indre Østfold til VG torsdag.

Både Mysen barneskole og Mysen ungdomsskole holder denne uka stengt som følge av det siste smitteutbruddet.

Alle de 870 elevene på skolene er satt i karantene, meldte kommunen tirsdag kveld. Nå skal samtlige elever testes for koronasmitte.