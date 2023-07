– Jeg pleier å si at det eneste jeg ikke kan snakke om er TV-serier, for det har jeg aldri hatt tid til å se på, sier Kai Roger Hagen.

Store deler av livet hans har handlet om politikk.

De siste 16 årene har han sittet i bystyret i Sarpsborg. Der har han blitt valgt inn for to ulike partier, og sittet flere perioder som uavhengig.

Han startet sitt politiske liv i Fremskrittspartiet. Men da partiet fikk plass i regjering meldte han seg ut.

– De lovet ting i opposisjon, og når de kom inn i regjering sviktet de, mener han.

Etter utmeldingen har Hagen hoppet fra parti til parti, samtidig som han har hatt en plass i bystyret:

Fra 2007 til 2015: Fremskrittspartiet (Frp)

Fra 2015 til 2017: Partiet de Kristne (PDK)

Fra 2017 til 2018: Uavhengig

Fra 2018 ti 2023: Sammen for Sarpsborg (SaFoSa)

Nå er han uavhengig i bystyret, samtidig som han stiller til valg for Liberalistene.

Selv om han har byttet parti flere ganger, mener Hagen at politikken hans ikke har endret seg så mye.

– Selvfølgelig har man forandret seg litt i løpet av årene. Men i det store bildet så har jeg alltid vært for lavere skatter og avgifter.

Listekandidat Kai Roger Hagen mener han har landet på det partiet som passer han best. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Kan svekke tilliten

Hagen er ikke alene om å bytte parti.

– Jeg tror ikke du skal lete så lenge i kommunestyrene før du finner folk som har representert forskjellige partier, sier valgforsker Bernt Aardal.

Han er professor emeritus ved Universitetet i Oslo.

Aardal mener at partibytter kan svekke tilliten til politikeren.

Professor emeritus Bernt Aardal forteller at det har vært en lang tradisjon i Norge med et personlig mandat. Foto: Universitetet i Oslo

– Velgerne vil egentlig ikke ha noen veldig god grunn til å stole på at politikere som går inn og ut av partier vil følge opp valgprogrammet som vedkommende ble valgt på.

Jo Saglie ved Institutt for samfunnsforskning forteller at det i noen tilfeller er forståelig at politikere velger å bytte parti. Det kan for eksempel være at de finner ut at de er mer enig med et annet parti.

– Men hvis det er noen som skifter flere ganger så kan man jo begynne å lure på hvorfor, og hva som ligger bak det, sier Saglie.

Hagen forteller at han hele tiden har hatt noen kjernesaker som har vært viktig for ham, som han aldri har gått bort ifra.

Demokratisk dilemma

Etter at Hagen meldte seg ut av Frp, byttet han parti, men ble sittende som uavhengig.

Politikere som trekker seg fra partiet sitt mister ikke automatisk plassen sin på Stortinget eller i kommunestyrene.

Mandatet følger personen som er valgt inn.

Valgforsker Jo Saglie forteller at noen uavhengige representanter stort sett stemmer i tråd med det partiet de i utgangspunktet ble valgt inn med.

Men det er det ingen garanti for.

– Det kan også være noen som går bort fra det man stod for før valget. Og da kan jo velgerne ha grunn til å føle seg lurt, sier Saglie.

Han får støtte fra valgforsker Aardal, som forteller at det er et demokratisk dilemma.

– Når man stiller til valg, så stiller man gjerne på et program. Det bygges opp en forventning mellom velger og valgt om at det man har stemt på, det er den politikken som vedkommende har sagt at han eller hun skal følge, sier Aardal.

Byttet parti fire ganger

Kai Roger Hagen, som nå stiller til valg for Liberalistene i Sarpsborg, forteller at det er flere grunner til at han har skiftet parti så mange ganger.

– Da jeg var i Partiet de kristne hadde jeg egentlig tenkt å gi meg med politikken, og begynte å trappe ned.

Men da noen han kjente skulle starte et lokalt parti, Sammen for Sarpsborg, klarte han ikke å holde seg unna.

Partiet ble opprettet i 2019. Da var partiets viktigste saker valg av jernbanetrasé og bompenger.

– Partiet hadde ikke noe med ideologi å gjøre. Jeg var mest med fordi jeg synes det var moro å bidra, sier Hagen.

Kai Roger Hagen har vært opptatt av politikk hele livet. Han har lenge engasjert seg i lokalpolitikken i Sarpsborg. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Ifølge valgforsker Aardal står ikke nødvendigvis politisk ideologi like sterkt lokalt. Det kan være enkeltsaker som får folk inn i politikken.

– Man tenker at nå er det for eksempel noen veier som må gjøres noe med eller her må det bygges et sykehjem. Det handler om mer praktiske ting, sier Aardal.

Hagen er sikker på at han denne gangen er medlem av partiet som passer best for ham.

– Nå har man blitt voksen og tatt et valg. Det er her jeg hører hjemme ideologisk.