– Denne dagen betyr mye for oss i Sarpsborg, vi er enormt glade nå.

Sarpsborgs ordfører Sindre Martinsen-Evje smiler bredt. Fredag ble nemlig den siste førstedosen i kommunen satt på vaksinasjonssenteret på Grålum.

Folkehelseinstituttet (FHI) bekrefter til NRK at Sarpsborg er først i landet til å bli ferdig med første dose for alle over 18 år.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier dagen er symbolsk viktig.

– Det går veldig fort fremover nå, det vaksineres 40-50.000 mennesker om dagen i Norge. Nå har man en helt annen kontroll på Østlandet enn man har hatt tidligere i pandemien, sier han til NRK.

Tor Ivar fikk siste stikk

Siden Ada Løkke (96) fikk den første dosen 28. desember i fjor, har Sarpsborg gitt første dose til 40.000 innbyggere. I tillegg har 20.000 fått dose nummer to.

Tor Ivar Myrland (31) ble den siste som fikk første dose. At det ble nettopp han, var helt tilfeldig.

– Jeg var egentlig ute på tur med barnet mitt, men skyndte meg hit for å rekke dette, sier han.

Ada Løkke (96) fikk den første dosen med koronavaksine i Sarpsborg i desember i fjor. Nå er kommunen ferdig med første runde. Foto: OLE CHRISTIAN FOSS

Sarpsborg har nå gitt vaksine til over 90 prosent av innbyggerne født i 2003 eller senere.

Det siste stikket ble markert med at helsesjef Øivind Werner Johansen delte ut kake og blomster.

– Uten endring på intervallet mellom første og andre dose vil befolkningen i Sarpsborg være ferdig vaksinert innen slutten av september, sier Johansen.

Tallene gjør at ordfører Martinsen-Evje optimistisk. Men han tør likevel ikke å senke skuldrene helt.

– Vi har fortsastt en jobb å gjøre. Vi fortsetter gjennom sommeren og ut september sånn at alle får dose to og er fullt vaksinert, sier han.

Helsesjef Øivind Werner Johansen deler ut kake til de som fikk de siste dosene i Sarpsborg fredag. Her serverer han Tor Ivar Myrland, som fikk den aller siste dosen. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Doser omfordeles

Sarpsborg har vært hardt rammet av koronapandemien i flere perioder. De ble derfor én av 24 kommuner som ble tildelt ekstra vaksinedoser.

De skulle egentlig ha få 7500 nye doser i uke 27 og 28. Men nå har de ikke lenger bruk for alle. Flere tusen av disse dosene vil dermed komme andre kommuner til gode.

Ordfører Sindre Martinsen-Evje i Sarpsborg kan smile bredt etter at det siste av de første stikkene ble satt i kommunen fredag. Foto: Nicolai Delebekk / NRK

– Nå er vi i havn. Alle som har takket ja til første dose har nå fått den hos oss. Da kan de gå til andre kommuner som trenger det mer enn oss, sier Martinsen-Evje.

Totalt er 2,7 millioner vaksinert med første dose av koronavaksine i Norge, sier tall fra FHI. Det utgjør 50,7 prosent av landets befolkning.

De som har gitt første dose til størst andel av befolkningen over 18 år, er Viken (70,9 prosent) og Oslo (66,3 prosent). Lavest andel er i Troms og Finnmark (56 prosent) og Nordland (58,1 prosent).