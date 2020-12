Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag satt Sara Johannessen Meek (34) ved stuebordet sitt. Utover bordet hadde hun samlet over 30 lapper med planer og tall.

Hun gjorde alt klart før den store leveransen til ansatte ved Sykehuset Østfold på lille julaften.

– Hele familien min omtrent er enten leger eller sykepleiere og jeg har sett hvor vanvittig mye de har jobba i år – hvor slitne de er og hvor mye de har stått på. Jeg synes de fortjener noe ordentlig, sier hun.

I løpet av fem dager samlet hun inn om lag 110.000 kroner til de ansatte. 550 personer ga penger til en Spleis hun opprettet på nettet.

Gavene ble nøye planlagt fra stuebordet med lapper og datamaskin. Foto: Privat

Pengene har hun brukt på å kjøpe inn haugevis av kaker, blomster, klementiner og godteri.

– Det kom inn 13.000 kroner med engang og da hadde vi nok til kake til alle avdelingene og til Helsehuset og koronasenteret på Kråkerøy her hvor jeg bor. Så da tenkte jeg at det er topp, og jeg var strålende fornøyd. Men så tok det helt av i helga.

Hun hadde aldri trodd at det skulle komme inn så mye penger.

– Det er jo helt vanvittig flott, det er så fint og det er ordentlig norsk dugnadsglede, sier hun.

Gavene ble levert til hver avdeling på sykehuset. De ansatte fikk både klementiner og kaker på pauserommene. Foto: Privat

Trykket opp tegninger

Datteren til Meek har tegnet en tegning av en lege med en regnbue og teksten «Det går bra». Tirsdag trykket de opp denne tegningen i mange eksemplarer og rammet det inn.

Amalie Johannessen-Meek (11) har tegnet en tegning til de ansatte. Foto: Heidi Sivertzen-Oksmo / NRK

– Vi har hamstra inn alt vi har klart å finne av A4 rammer på Kråkerøy. Så nå er det glass, A4 rammer og alt utover hele stua vår.

Det som er kjøpt inn skal gå både til ansatte på sykehuset, Helsehuset og Koronasenteret.

– Som dattera mi sa: «Det er noe som er hyggelig og så er det noe som er helt fantastisk hyggelig», og dette her er ille koselig. Og det fortjener de ansatte virkelig, jeg skulle gitt så mye mer.

Dette fikk de ansatte Ekspandér faktaboks 770 buketter med røde tullipaner

40 «bamsekaker» med sjokolade og marsipan

30 kasser med klementiner

50 kasser med nystekte smultringer

800 poser sjokoladenøtter

Tegninger laget av datteren til Sara Johannessen Meek som er rammet inn.

– Det er helt fantastisk

Administrerende direktør ved Sykehuset Østfold Kalnes, Hege Gjessing, sier hun er veldig takknemlig for gavene til de ansatte.

– Jeg synes det er helt fantastisk at mennesker viser så stor raushet og ønsker å gi gaver til de som jobber på sykehuset.

Administrerende direktør ved Sykehuset Østfold Kalnes, Hege Gjessing tror pandemiåret har tydeliggjort hvor viktig helsevesenet er. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Hun mener det siste året har vist hvor viktig helsevesenet er for samfunnet.

– Hva betyr det for de ansatte at noen kommer med gaver sånn som dette?

– Det betyr veldig mye, fordi som sagt tror jeg dette året har vist på en klarere måte hvor viktig sykehuset er. Hele helsevesenet er viktig for tilliten til samfunnet og for å få samfunnet til å gå rundt. Dette har pandemiåret gjort tydeligere for oss alle, så det tror jeg vil bli satt veldig stor pris på.